La wilaya d'Alger a honoré le CR Belouizdad pour son titre de champion d'Algérie 2022 de football, lors d'une cérémonie organisée, mercredi à Alger, et qui coïncide avec le 60e anniversaire de la fondation de ce grand club algérois de Ligue 1. D'ailleurs, outre le trophée de champion, le wali d'Alger Ahmed Mabed a remis à la direction du Chabab une médaille commémorative du 60e anniversaire de l'Indépendance. Celle-ci a été reçue par le directeur du conseil d'administration du CRB, Mohamed Benelhadj, ayant récupéré au passage une récompense financière, sous forme d'un chèque. Interrogée sur le montant de cette somme, la wilaya d'Alger a évité de dévoiler le chiffre exact et s'est contentée de dire qu'il s'agissait d'une «somme conséquente». «La glorieuse équipe du FLN a été la première à faire connaître la cause algérienne à travers le football, mais le CRB, qui porte le nom du chahid Mohamed Belouizdad, a été le premier à représenter le pays sur la scène internationale chez les clubs. C'est donc avec une immense fierté que nous l'honorons aujourd'hui», a déclaré le wali d'Alger dans son allocution d'ouverture. Après Mohamed Benelhadj, c'était au tour des joueurs de recevoir des médailles et des cadeaux symboliques de la part de Mabed, à commencer par le trio Sofiane Bouchar, Chouaïb Keddad et Zakaria Draoui. Ainsi, par vagues successives, l'ensemble des membres de l'effectif du CRB sont montés sur l'estrade pour récupérer leurs cadeaux, avant de laisser place au vétéran Mohamed Abrouk, l'ancien gardien international du CRB dans les années 1960-1970, qui a été honoré par la wilaya d'Alger pour l'ensemble de sa carrière. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de l'aéroport international d'Alger et elle a été marquée par la présence de plusieurs cadres d'État et personnalités sportives. Le mot de la fin a été accordé au défenseur Sofiane Bouchar, qui a «remercié la wilaya d'Alger, pour cette charmante intention, qui va droit au coeur». Il s'agit du troisième titre consécutif pour le CR Belouizdad, après ceux de 2020 et 2021. Par ailleurs, le Chabab a annoncé, jeudi, la signature de trois nouveaux joueurs. Il s'agit, en effet, du latéral droit du Paradou AC, Aïmen Bouguerra, du défenseur central du MC Alger, Mouadh Haddad, ainsi que le meneur de jeu du NA Hussein Dey, Islam Bouloudène. Ceux-ci viennent s'ajouter au gardien de but, Alexis Guendouz, ainsi que l'attaquant de Bastia, Idriss Saâdi.