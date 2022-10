Le soulagement est total au grand bonheur des fans et supporters du club formateur de M'dina J'dida, l'ASM Oran, a réussi son coup en mettant à plat la crise l'ayant marqué des mois durant. Il s'agit du règlement de toutes les dettes pour lesquelles le club était redevable, l'empêchant, par voie de conséquence, de franchir le pas lui permettant de garnir ses effectifs en recrutant de nouveaux joueurs. Ainsi donc, l'ASM Oran a réussi à apurer toutes ses dettes auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), cette instance étant rattachée à la Fédération algérienne de football et estimées à près de 40 millions DA. C'est ce qu'a indiqué la direction de ce club de Ligue 2, soulignant que «cette démarche permet, à l'avenir au club oranais de ne plus être exposé à l'interdiction de recrutement, du moins lors de la prochaine période d'inscription des joueurs». N'ayant pas contenté sa satisfaction, le manager général de cette formation, Houari Benamar, a affirmé que «le club a aussi réglé le problème des 13 recrues de l'équipe engagées lors du précédent mercato estival». Ces dernier, a ajouté la même source que «n'ont été qualifiées au sein de leur nouvelle équipe qu'en fin de semaine passée». La question n'aurait pas été effective, n'était-ce l'implication des autorités locales. Le même responsable a rappelé que «l'apurement des dettes en question a été rendue possible grâce à l'apport des autorités locales, que nous tenons à remercier au passage», rassurant l'entraîneur Hadj Merine, «auquel la direction de l'ASMO a réitéré sa confiance, malgré les débuts ratés de son équipe en championnat, en n'acquérant que 2 points sur les 16 possibles. Selon le même dirigeant, les responsables de la formation Asémite sont d'autant plus indulgents, notamment en ce qui concerne les résultats engrangés par l'ASM Oran, qu'ils accordent «des circonstances atténuantes à leur coach qui était dans l'obligation d'aligner une équipe composée dans sa majorité de joueurs de la réserve tout au long des trois premières journées du championnat». Vendredi passé, le coach Hadj Merine a pu bénéficier des services de ses recrues après la levée d'interdiction de recrutement sur le club. Néanmoins, l'incorporation de pas moins de huit nouveaux éléments lors du match en déplacement face à la JSM Tiaret n'a pu éviter la défaite aux Oranais (1-0). Mais à l'ASMO, on a tourné cette page pour se focaliser sur la réception, mardi, du co-leader, l'ES Mostaganem «pour enclencher le vrai départ de l'équipe», a encore déclaré le manager général des Vert et Blanc, dont l'objectif cette saison est de retrouver l'élite que l'équipe a quittée, il y a de cela huit ans.