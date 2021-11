L'arrivée de Lionel Messi avait, logiquement, déchaîné les foules. Avec l'arrivée de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire, le PSG avait frappé un sacré coup cet été. Mais pour l'instant, on peut le dire, on reste un peu sur notre faim. Même si on ne doute pas que La Pulga finira par retrouver son tout meilleur niveau, on pouvait légitimement en attendre plus, alors que la saison est déjà bien entamée. Et du côté du PSG, on partage visiblement cet avis. Selon les informations du très sérieux quotidien généraliste ibère El Español, la direction commence à grincer des dents. Dans l'entourage du PSG, on n'est pas content, indique le journal, qui évoque la méforme physique et les prestations moyennes de l'Argentin comme principale raison de cet agacement parisien envers sa recrue star de l'été. Il faut dire que la star de l'Albiceleste n'a par exemple pas marqué le moindre but en cinq rencontres de Ligue 1, même s'il a fait trembler les filets à trois reprises en Ligue des Champions. Son départ en sélection, alors qu'il n'est pas à 100%, a aussi du mal à passer. Certains qui estimaient que son arrivée pouvait avoir un impact négatif (d'un point de vue parisien) pour l'avenir de Kylian Mbappé sont aussi un peu énervés, puisque perdre le Bondynois pour conserver l'Argentin pourrait bien s'avérer être une sacrée mauvaise opération. Le média rajoute que Lionel Messi et sa famille ne se sentent pas très à l'aise du côté de la capitale française. Pas forcément surprenant, puisque récemment, il avait confié ne pas supporter les embouteillages parisiens et évoquait déjà un retour à Barcelone pour son après-carrière. La publication ibérique explique qu'il «n'a toujours pas réussi à s'ôter Barcelone de la tête». De quoi s'inquiéter pour les supporters parisiens? Lionel Messi a-t-il besoin de quelques mois supplémentaires pour s'adapter? On le saura assez rapidement en fonction de ce qu'il montrera sur le terrain...