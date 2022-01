Il n'y a désormais plus de doute: Dusan Vlahovic (22 ans) va quitter la Fiorentina pour signer à la Juventus Turin. L'attaquant serbe est arrivé ce vendredi à Turin afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat avec les Bianconeri. L'opération est désormais ficelée et la presse italienne en révèle les détails. Selon La Gazzetta dello Sport, le montant du transfert s'élève bien à 75 millions d'euros. Il se décompose comme tel: 67 millions d'euros de base, plus 8 millions d'euros de bonus. Après avoir longtemps refusé de vendre son buteur à un autre club de Série A, la Viola a finalement craqué face l'offre turinoise. Sans doute consciente qu'il lui aurait été plus difficile de négocier un tel montant l'été prochain, à un an de la fin du contrat de son joueur. De son côté, Vlahovic a toujours fait de la Juve sa priorité. Arsenal a tenté sa chance, mais cette destination n'a jamais véritablement emballé le natif de Belgrade. Dans le Piémont, ce dernier touchera un confortable salaire net de 7 millions d'euros jusqu'en 2027, pour un total de 63 millions d'euros brut. Enfin, l'actuel 5e de Série A va verser environ 15 millions d'euros de commissions aux agents du jeune prodige. Au total,l'opération s'élève donc à plus de

150 millions d'euros pour la Juve! Autant dire que, malgré une situation financière compliquée, le club italien a décidé de miser très gros sur Vlahovic pour se relancer après une première partie de saison ratée. Auteur de 20 buts en 24 matchs cette saison avec la Fiorentina, l'ancien joueur du Partizan Belgrade débarque dans le Piémont avec une grosse pression sur les épaules.