Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar (30 ans, 28 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) semble s'être fait une raison et envisage de quitter la capitale cet été. Alors que le FC Barcelone aurait sa préférence et que son nom circule à Chelsea, l'attaquant brésilien serait dans le viseur du Milan AC. Selon UOL Esporte, le champion d'Italie pourrait se positionner sur l'Auriverde si le PSG accepte de négocier un prêt avec option d'achat et une prise en charge d'une partie du salaire. En début de semaine, la presse espagnole affirmait que Paris était prêt à négocier un tel deal pour se séparer de l'ancien Barcelonais. Affaire à suivre...