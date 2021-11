Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, semble être animé de nouveau par la domiciliation des rencontres de l'Equipe nationale dans le nouveau stade olympique d'Oran, situé dans la partie est de la ville, très précisément à Belgaïd. Lors de sa dernière sortie médiatique, le premier responsable des Verts n'a pas omis d'évoquer «la possibilité de jouer au nouveau stade d'Oran, en vue d'une éventuelle préparation pour la Coupe du monde 2022». Il a ajouté qu'«il avait été décidé dès le début de faire cette campagne éliminatoire à Blida». Mais, a-t-il expliqué, «le souhait de jouer au stade d'Oran est là». Belmadi, ayant étalé ses préoccupations et ses projets futuristes avec l'EN, n'a pas non plus jugé utile d'empiéter sur les prérogatives qui ne sont pas les siennes. Il dira en ce sens: «Il reste quelques détails à régler qui me dépassent.» Et d'ajouter qu'«avant le Mondial, il y aura deux dates FIFA». «On va probablement jouer un match amical à Oran». «Cela permettra à tous les Algériens d'aller visiter Oran, c'est une belle ville», a-t-il souligné. L'inauguration dudit complexe est une question de petites formalités à régler dans les tout prochains jours, les travaux touchent à leur fin. El Bahia, cette ville qui a raflé le titre de la deuxième capitale économique du pays, s'est taillé le titre de la capitale sportive de la Méditerranée en abritant, l'année prochaine, les Jeux méditerranéens. Tous les atouts qu'elle recèle, plaident en sa faveur, à commencer par les infrastructures sportives, notamment celles en relation avec le «sport roi», le football, cette discipline se taille la part du lion. De prime abord, 4 stades devant abriter les différentes rencontres footballistiques viennent d'être retenus. C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs. Les mêmes sources ont ajouté que «concernant ces 4 stades, 3 d'entre eux seront bientôt inaugurés», soulignant qu'il s'agit là du stade olympique d'Oran, le stade municipal de Mers El Hadjadj dans la partie est d'Oran et le stade de Sig, ce dernier est rattaché au nouveau pôle sportif de cette ville, relevant de la wilaya de Mascara. Ce n'est pas tout. Le football, étant en première liste dans ces jeux, l'on a jugé utile de prendre toutes les mesures pouvant rendre à Oran sa beauté d'antan. En effet, en plus de ces infrastructures, le mythique stade d'Oran, Ahmed-Zabana, situé à El Hamri, n'est pas en reste en le pavoisant de toutes les élégances, et ce dans le cadre des préparatifs pour les JM. D'ailleurs, ce stade géant, qui a vu défiler d'importantes personnalités sportives et politiques, nationales et internationales, est, lui aussi, maintenu pour abriter le tournoi de football. Il recevra la rencontre devant être sanctionnée par le couronnement du vainqueur de la finale de football des JM. «Cette structure sera le théâtre du match de la finale», a-t-on souligné. Les mêmes sources ajoutent que «les 3 nouvelles infrastructures devraient être livrées dans un avenir proche, vu que le taux d'avancement de leurs travaux a atteint un degré avancé». Pour revenir au nouveau stade olympique d'Oran, ce dernier est doté d'une pelouse en gazon totalement naturel. Il constitue l'unité principale d'un complexe olympique en cours de réalisation. Cette infrastructure est d'une capacité d'accueil de 40 000 places. Idem pour le stade de Sig, doté d'une pelouse en gazon naturel. Ce dernier accueillera près de 20 000 spectateurs. S'agissant du stade communal de Mers El Hadjadj, doté d'une pelouse synthétique de dernière génération, il comporte des tribunes d'une capacité d'accueil de 5 400 places. Le tournoi de football des JM est consacré à la catégorie des U20.