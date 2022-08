Kylian Mbappé fait l'unanimité sur les terrains. C'est une évidence. Mais l'international tricolore a connu quelques frictions avec certains acteurs de la planète football, ces derniers mois. Il y a eu par exemple son bras de fer avec Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, avec lequel il était en désaccord concernant les opérations de sponsoring des Bleus. Mais tout est finalement rentré dans l'ordre. Plus récemment, c'est sur le pré que le Champion du monde 2018 a eu une prise de bec avec son coéquipier Neymar. Mais l'épisode du pénaltygate a vite été clos. KM7 pensait être tranquille après cette polémique. Mais voilà que son nom a été cité dimanche par Mathias Pogba, qui a promis de faire de grosses révélations sur son frère Paul ainsi que sur le joueur du Paris Saint-Germain. Rapidement, il s'est de nouveau exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux pour faire la lumière sur cette affaire. Il a attaqué La Pioche: «Tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison, je m'en doutais maintenant, c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges. Je te le redis: frère, manipuler les gens, c'est pas bien! Il n'est pas question d'argent: Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette Terre.» Puis, il a ajouté au sujet de KM7: «Kylian, à présent tu comprends? Je n'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi!» Bien malgré lui au milieu de ce conflit familial, Kylian Mbappé, qui aurait été la cible d'un marabout engagé par Paul Pogba pour lui jeter un sort, suit cette affaire de près. C'est ce qu'affirme L'Équipe. Le quotidien sportif assure que l'attaquant et son entourage observent attentivement tout ce qu'il se dit sur le sujet. Il est aussi précisé que le clan Mbappé ne laissera rien passer et ne cautionnera pas un tel acte si jamais la version avancée par Mathias Pogba était finalement vraie. Et dans ce cas-là, Didier Deschamps devrait trancher entre KM7 et Paul Pogba, qui ne serait a priori pas privilégié et dont la relation avec le Parisien n'a pas toujours été au beau fixe. L'Équipe souligne également que Mbappé et d'autres cadres des Bleus ont été approchés par un membre du staff tricolore qui a déminé le terrain. Une belle épine dans le pied de Deschamps alors que le Mondial 2022 approche.