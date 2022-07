Le président de la commission «programme sportif JM et technique» relevant du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Mohamed Zribi, s'est dit impressionné par l'engouement populaire que suscite la 19e édition des JM. «Franchement, ces JM sont en train d'être une grande réussite en matière d'engouement populaire au niveau de tous les sites sportifs, ce qui confirme, on ne peut mieux, la réputation du peuple algérien connu pour être un mordu du sport», a déclaré le dirigeant sportif tunisien. Depuis le début des JM, toutes les salles sportives et les stades de football affichent complet ou presque, même lorsque les sportifs algériens ne sont pas de la partie. Un état de fait qui enchante le CIJM, selon Zribi qui a fait savoir, à ce propos, qu'un tel engouement n'était nullement noté lors des précédentes éditions de la manifestation sportive méditerranéenne, ajoutant que cela «constitue déjà un succès de taille pour l'édition oranaise». L'autre succès de cette même édition, aux yeux du membre du CIJM, a trait à l'organisation de cette messe sportive méditerranéenne.

Dans ce contexte, il a estimé que les «les choses se déroulent dans de bonnes conditions dans toutes les disciplines qui ont démarré jusque-là», relevant au passage l'existence de quelques «petits problèmes inhérents notamment au transport, mais qui sont souvent rapidement réglés».

«Ce sont des situations qui surgissent même dans les grandes compétitions internationales à l'image des JO, qu'on est en train de régler quotidiennement grâce surtout au travail de coordination que nous sommes en train de réaliser avec les organisateurs locaux», a-t-il encore dit. Zribi n'a pas omis enfin de rendre hommage aux pouvoirs publics algériens et aux organisateurs de la 19e édition «pour les gros efforts déployés afin de rendre une copie de premier ordre».