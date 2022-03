La demande algérienne vient d'être officialisée. «Le comité exécutif du CIJM a validé la demande du Comité d'organisation et du ministère de la Jeunesse et des Sports d'Algérie de présider la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens le 6 juillet 2022, puisque le 5 juillet, initialement prévu pour cette cérémonie, coïncide avec la fête nationale de l'Indépendance». Telle est l'information phare du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) qui vient de publier un rapport détaillé sur les dernières retouches des préparatifs pour les JM-2022 d'Oran. Ce comité est confiant quant aux infrastructures sportives, leur qualité mais également les structures réhabilitées dans le cadre des préparatifs d'Oran pour abriter l'évènement prévu pour cette haute saison de tourisme. Ces langues déliées ont été «bâillonnées» par les membres de ce CIJM qui ont été unanimes dans leur rapport, en soulignant qu'Oran «est dotée des meilleures infrastructures sportives». «Tout est construit sur la base des dernières technologies et des normes architecturales modernes», indique le rapport. Ce document a été publié sur le site du CIJM, mettant en avant «les progrès réalisés en matière d'infrastructures sportives concernées par les prochains JM» et d'ajouter que «tout fonctionne sur la base de l'énergie verte». «Le Complexe olympique d'Oran avec le stade olympique, le centre sportif couvert et les piscines, le centre de tir et le centre polyvalent d'arts martiaux et de sports collectifs, sont impressionnants», lit-on encore, ajoutant que «le président de la Commission de coordination, Bernard Amsalem, a présenté en détail le fonctionnement du Comité d'organisation et le rapport de ses collaborateurs sur les actions individuelles pour le bon déroulement des Jeux. La même source a ajouté «avoir constaté le rythme accéléré, aboutissant quant à l'achèvement des travaux sur les installations sportives et le Village méditerranéen. Il est déjà prêt à accueillir ses quelque 5000 résidents pendant les Jeux», ajoute le même document. Le programme sportif des Jeux et l'augmentation des compétitions d'athlétisme, l'aménagement des dates pour la natation et le water-polo, ainsi que l'amélioration du programme de tir à l'arc, ont également été discutés, fait-on encore savoir. Le même rapport est revenu sur l'annonce faite déjà par le président du CIJM, l'Italien Davide Tizzano, à propos de la décision de la Fédération de lutte portant sur l'inclusion des JM dans le système de classement mondial qui donne aux athlètes des points supplémentaires pour se qualifier aux JO-2024. «Cela signifie qu'aux JM d'Oran, les meilleurs lutteurs de chaque pays méditerranéen auront la possibilité de marquer des points supplémentaires dans leur effort de se qualifier aux JO de Paris-2024», a-t-on affirmé.