«La fête des sportifs de la Méditerranée aura bien lieu du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran», a déclaré, hier, le commissaire du Comité d'organisation des JM-2022, Mohamed Aziz Derouaz, à l'ouverture des travaux du séminaire des chefs de mission et délégués techniques. S'adressant aux présents, l'intervenant a déclaré: «Vous serez avec nous pour célébrer ensemble, dans un esprit de fraternité, qui prendra ainsi tout son sens le 60e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie.» Derouaz est revenu sur les préparatifs de cet événement important, soulignant qu'«au cours de ce séminaire, vous pourrez le constater

concrètement et repartir d'Oran rassurés». «Nous sommes chanceux de partager, tous ensemble, cette responsabilité, le temps d'une fête que nous devons préparer dans les meilleures conditions», a-t-il précisé, ajoutant que «nous mettrons au programme tous les potentiels, culturel et touristique de la ville et du pays». «Cela relève de notre mission en tant que comité d'organisation», a-t-il souligné. Et d'ajouter: «Nous témoignons de l'engagement sans limite de tous les membres du Comité d'organisation, afin de faire de ces Jeux des moments inoubliables. Tout comme nous nous engageons ensemble pour le respect de toutes les régles qui régissent les sports.» Et d'annoncer que «le spectacle sera au plus haut niveau». Derouaz a mis en exergue «les efforts considérables de l'Etat algérien, mobilisé comme un seul homme par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la préparation de l'événement et combler ainsi le retard accusé dû aux circonstances politiques majeures vécues par notre pays depuis l'attribution des Jeux, en 2015, à la ville d'Oran. Celui-ci (retard, ndlr) a été aggravé par la pandémie mondiale de Covid-19». Pour sa part, le 2e vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalam, a indiqué que tout a été mis en oeuvre pour que cette ville abrite dans les meilleures conditions la 19e édition des JM. Amsalam a mis en exergue «le travail de longues années effectué par le Comité d'organisation local et les importants investissements de l'Etat algérien». Le représentant du CIJM, également président de la commission de coordination et de suivi des préparatifs des JM, s'est réjoui, en outre, du fait que «les responsables algériens travaillent sans relâche pour offrir les meilleures conditions permettant aux athlètes de réaliser les meilleures performances lors du rendez-vous méditerranéen». A ce propos, il a cité les ouvrages réalisés à l'occasion des JM d'Oran, à l'image d'un Village méditerranéen «moderne et confortable», vantant, au passage, «les autres installations sportives de meilleur niveau, qui demeureront un héritage de taille aux habitants d'Oran après les JM».

Auparavant, les participants se sont regroupés dans des réunions techniques, celles-ci ont débuté jeudi. Ces rencontres ont servi de prélude au prochain séminaire organisé avec le CIJM. Selon des organisateurs, une 1ère réunion a été tenue au siège de l'Organisation nationale des moudjahidine, sise avenue de l'Armée de Libération nationale (ex-Front de mer) d'Oran. Présidée par le président de la commission technique relevant du CIJM, le Tunisien Mohamed Zeribi, cette 1ère réunion a regroupé les directeurs des sites des compétitions. Le représentant du CIJM a saisi l'occasion pour réitérer le rôle de chacun des responsables, durant cet événement sportif. Lors des débats ayant suivi cette réunion pré-séminaire, Mohamed Zeribi n'a pas dissimulé sa «satisfaction» de la réussite de la rencontre. Il a affirmé en ce sens qu'il est «satisfait» de l'évolution des préparatifs engagés par les directeurs des compétitions et des sites sportifs, tous présents à cette réunion.