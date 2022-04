Le CHT Oran de handball ambitionne d'accéder en division d'Excellence (messieurs) après avoir déjà posé un pied dans les play-offs en dominant son groupe dans le cadre du championnat de 1ère division, a indiqué jeudi son président. Auteur d'un parcours sans faute lors de la phase aller au cours de laquelle il a obtenu 12 points en 6 matchs, le CHTO est plus que jamais décidé de réaliser une montée historique parmi l'élite, a souligné, à l'APS, son premier responsable, Sid Ahmed Djendara. «Après avoir raté de peu l'accession lors de la précédente édition de notre championnat au profit de la JS Kabylie, nous sommes décidés cette fois-ci d'aller au bout de nos ambitions», a-t-il dit. La direction du club de la capitale de l'ouest du pays semble avoir retenu la leçon de son précédent échec, ce qui a permis à son équipe de revenir en force cette saison. «Nous avons opéré des changements au sein de notre effectif, un choix qui s'est avéré judicieux, puisque tous les joueurs recrutés durant l'intersaison sont en train de donner entière satisfaction. Ils sont tous animés d'un réel désir pour accéder, et c'est cet état d'esprit-là qui nous a manqué lors de la précédente édition», a encore expliqué Sid Djendara. Cependant, le même responsable préfère garder les pieds sur terre, indiquant qu'il faudra «conserver cette dynamique de bons résultats jusqu'à la fin de la saison qui s'annonce longue et difficile». Le CHTO devance de quatre unités son poursuivant immédiat, le MB Sig avant cinq journées de la fin du championnat de leur poule, sachant que seul le leader se qualifiera pour les play-offs qui se disputeront en trois tournois en mai prochain, selon le même responsable, également cadre à la direction de la jeunesse et des sports d'Oran. Outre le bon parcours réalisé jusque-là par l'équipe des messieurs du CHTO, celle des dames est sur le point aussi de valider son billet pour les play-offs du championnat de division 1. Les handballeuses de ce club visent à leur tour la montée en Excellence. «J'espère que la fin de saison sera heureuse pour le club en réalisant une double accession parmi l'élite. Ce serait un exploit historique pour un club qui a moins de dix ans d'existence», a encore dit le président du CHTO.