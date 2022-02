Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a procédé dimanche à l'installation du comité d'organisation du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2023) qu'abritera l'Algérie du 8 au 31 janvier 2023, a indiqué lundi un communiqué de l'instance fédérale. Le comité d'organisation sera présidé par Rachid Oukali, membre du Bureau fédéral et président de la commission des finances, avec comme vice-président Yacine Benhamza, également membre du Bureau fédéral, vice-président de la FAF et président de la commission du football professionnel. Le président de la FAF a également installé le comité d'organisation de la coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (U-17) qui aura lieu du 8 au 30 avril 2023 en Algérie. Il sera présidé par Yacine Benhamza. Les deux comités sont constitués de plusieurs commissions présidées par des membres du Bureau fédéral et de responsables de structures de la FAF, avec comme coordinateurs le secrétaire général et le secrétaire général-adjoint. Lors de son intervention, le président de la FAF a insisté sur «l'importance de cet événement du football continental qu'abritera l'Algérie, qui, certainement en appellera d'autres, et pour lequel les pouvoirs publics, à leur tête, le président de la République, accordent un grand intérêt en mobilisant tous les moyens nécessaires pour sa réussite». «Par ailleurs, les choses devront s'accélérer dans les jours qui viennent avec la série de réunions qu'animera ce comité, la mise en place de sous-commissions et démembrements au niveau des villes hôtes, la visite des inspecteurs de la CAF, prévue en mars prochain, le travail de coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et les autres départements ministériels concernés par ce rendez-vous du football africain, sans oublier, les walis des quatre villes qui accueilleront le CHAN», conclut le communiqué de la FAF.