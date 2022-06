La dernière consécration des judokas algériens ayant brillé lors du récent championnat d'Afrique de judo, tenu à Oran, n'est pas passée inaperçue. Bien au contraire. Les titres raflés par les athlètes algériens renseignent à plus d'un titre sur le fait que «le judo est en très bonne santé», en plus de la compétence algérienne quant à organiser les challenges d'envergure internationale. C'est ce qu'a indiqué l'ancienne championne africaine et méditerranéenne Salima Souakri, expliquant que «ce succès a démontré la capacité de l'Algérie d'organiser avec succès des compétitions internationales de haut niveau». En abordant cette question, Salima Souakri, qui est membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de judo, est bien au fait de son sujet et de cette question qui fait l'objet des discussions de haut niveau, notamment chez les membres de cette instance internationale, la Fédération internationale du judo. En effet, elle a rapporté «avec fierté» les témoignages des responsables des différentes instances internationales de judo ayant assisté au rendez-vous continental domicilié dans la capitale de l'ouest du pays, Oran. Cette ville s'apprête à domicilier, ces jours-ci, les Jeux méditerranéens, devant réunir plus de 5 000 sportifs (athlètes et leurs accompagnateurs) représentant 26 pays des deux rives du Bassin méditerranéen. Selon Salima Souakri, le dernier championnat africain, tenu à Oran du 26 au 29 mai dernier, continue à faire l'objet des «encensements» manifestés explicitement par «les hauts responsables des différentes instances internationales du judo». Il s'agit, selon la même source, du secrétaire général de la FIJ, Jean-Luc Rougé, le président de l'Union africaine de judo, Thierry Siteny, ainsi que le président de la Confédération asiatique de la discipline Laazri Obeid, qui est également vice-président de la FIJ, qui n'ont pas dissimulé leur satisfaction. «Ils ont tous été épatés par le niveau élevé qui a marqué l'organisation du 43e championnat d'Afrique, ainsi que par les installations sportives dont dispose Oran», a rapporté Salima Souakri, soulignant que «le succès ayant caractérisé le déroulement de l'épreuve continentale a permis à l'Algérie de renouer avec l'organisation du championnat d'Afrique de judo après 22 ans d'absence». «Il constitue un signe encourageant en prévision des JM», a t-elle ajouté. Elle a ajouté que «les témoignages des hôtes de l'Algérie lors de la compétition africaine constituent une motivation supplémentaire pour notre pays et la ville d'Oran en particulier avant les JM», rappelant que «l'évènement était aussi un test expérimental en vue de ces jeux en question». Le championnat d'Afrique de judo a été domicilié au niveau du Centre des conventions Mohamed-Benahmed, situé à l'est de la ville d'Oran. Ce site est retenu également pour abriter les épreuves de la même discipline. Salima Souakri a qualifié ce choix de «parfait», souhaitant que «la capacité d'accueil du site soit renforcée pour permettre au plus grand nombre d'amateurs du judo d'assister aux combats de la messe sportive méditerranéenne». La médaillée d'or lors de l'édition de 2001 n'a pas non plus dissimulé son optimisme quant à la consécration des judokas algériens lors de l'édition d'Oran. «Au vu du parcours réalisé par nos judokas et judokates, lors des championnats d'Afrique, je suis très optimiste quant à leur capacité de gagner des médailles pendant les JM 22», a-t-elle indiqué, ajoutant que «le fait d'avoir brillé pendant le rendez-vous continental est un stimulant de taille pour nos sportifs sur le plan psychologique». Au dernier championnat africain du judo, l'Algérie s'est taillé 7 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze. Ils ont également raflé le titre africain par équipes. Salima Souakri a mis en valeur cette récolte, qualifiant le fait d'avoir eu 10 finalistes «d'historique».