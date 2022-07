Les supporters du Chabab de Belouizdad ont reçu, hier matin, deux bonnes nouvelles: le latéral gauche international, Youcef Laouafi, a apposé sa signature sur un contrat d'une durée de 3 ans, alors que l'équipe recevra la saison prochaine au stade du 5-Juillet. «La direction du Chabab de Belouizdad a reçu, ce matin, une correspondance de la part de la direction de l'OCO Mohamed-Boudiaf l'informant que sa demande de recevoir au stade du 5-Juillet est acceptée», a indiqué la direction belouizdadie dans un communiqué laconique sur sa page officielle. Cette délocalisation des rencontres du triple champion d'Algérie vers le stade olympique va permettre aux supporters d'y assister, sachant que les tribunes du stade du 20-Août sont toujours fermées. Par ailleurs, le latéral gauche de l'ES Sahel, Youcef Laouafi, s'est engagé, hier, pour un contrat de 3 ans avec le Chabab de Belouizdad. Il devient la 5e recrue belouizdadie, cet été, après Guendouz, Saâdi, Bouguerra et Haddad. Laouafi a obtenu sa lettre de libération après avoir recouru à la FIFA pour salaires impayés. Il vient, ainsi, remplacer Chemseddine Nessakh, dont le contrat n'a pas été prolongé, après son expiration en fin de saison écoulée. Pour sa part, le milieu de terrain de la JS Saoura, Belaïd Hamidi, était au siège du CRB à Saïd Hamdine. Il a négocié avec les dirigeants du Chabab et aurait même trouvé un accord. Il ne lui reste, désormais, que d'avoir l'accord des dirigeants sudistes lui qui est toujours lié par un contrat avec la JSS. Le président de celle-ci, Mohamed Zerouati, veut prolonger le contrat de Hamidi et le prêter. Chose que les Belouizdadis refusent. Et ce n'est pas tout, trois joueurs ont résilié leurs contrats, hier. Il s'agit de Nadjid Ammari, Bouzid Dadache et Mahi Benhamou. Le premier a reçu la totalité de son argent jusqu'à la fin de son contrat, alors que les deux autres ont récupéré quatre mensualités. Sabri Cheraïtia, lui, a exigé de percevoir six mensualités, et non pas quatre, pour signer la résiliation de son contrat.