Pour un début de saison, le plus important pour une équipe est d'engranger le maximum de points. C'est parce que le jeu et la touche de l'entraîneur viennent au fil des rencontres, surtout lorsque la cohésion commence à se parfaire. C'est le cas de le dire pour le CR Belouizdad. Après deux journées disputées, le triple champion d'Algérie en titre réalise un carton plein sous la houlette de son entraîneur tunisien, Nabil El Kouki. Après une retentissante victoire lors de la journée inaugurale face au HB Chelghoum Laïd (4-1) à domicile, les Belouizdadis se sont offert leur premier derby algérois de la saison en prenant le meilleur sur le Paradou AC (1-0), vendredi au stade de Dar El Beïda. Un chef-d'oeuvre de la jeune pépite, Islam Belkhir, à une minute de la fin du premier half a permis aux Belouizdadis d'ajouter trois nouveaux points à leur compteur. Contrairement à la première sortie, les protégés de Nabil El Kouki n'ont pas eu la mission facile cette fois-ci, puisque l'adversaire du jour est préparé sur tous les plans et renferme dans ses rangs des éléments aux qualités avérées. Malgré cette difficulté, les Belouizdadis ont évolué d'une manière intelligente sur le rectangle vert et la caution aurait pu être plus lourde. Seulement, cela était sans compter sur la vigilance de la défense paciste, bien en place, et la présence dans les bois d'un dernier rempart nommé Kheireddine Boussof. En seconde période, les Belouizdadis ont voulu gérer les débats et économiser l'énergie, mais ont failli le payer cher, si leurs adversaires du jour, dominateurs, n'ont pas joué de malchance. De par l'avis des observateurs, ce sont certains changements du coach El Kouki qui ont fait que les Pacistes ont trouvé des espaces à exploiter, notamment après les sorties de Wemba et Bakir, lesquels pesaient sur la défense adverse. Contrairement à la première rencontre face au HBCL, Nabil El Kouki est satisfait de la qualité du jeu produit par les siens face au Paradou AC. Au coup de sifflet final de la partie de vendredi dernier, le technicien tunisien a affirmé: «Cette fois-ci, je suis satisfait par le jeu de mes joueurs, lequel a progressé par rapport à notre première sortie. Seulement, cela n'empêche qu'un travail nous attend encore, puisqu'il y a des points à parfaire.» Et d'ajouter: «Nous aurions pu marquer plus que ce but de Belkhir, mais nous avons joué de malchance.» Pour conclure, El Kouki dira: «Nous chercherons, dès à présent, à afficher un meilleur visage lorsque nous jouerons le MCO chez nous mardi prochain.» Le Chabab, qui réalise, ainsi, un carton plein avec deux victoires en autant de rencontres, montre ses griffes. Seulement, il reste des carences à gommer, sachant que le coach a évolué une fois de plus avec un 4-4-2 qui ne semble pas convenir à ses protégés. Des réglages à prévoir à partir de la prochaine confrontation, ce mardi, qui verra le Chabab recevoir le MC Oran, au stade du 20-Août, en match avancé de la troisième journée. Un match avancé, faut-il le rappeler, en raison de la participation du Chabab au tour préliminaire de la Champions League africaine.