Le CR Belouizdad a pris une très sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des Champions, en battant largement, la modeste équipe botswanaise de Jwaneng Galaxy

(4-1), en match disputé au stade du 5-Juillet d'Alger, et comptant pour la 4e journée du groupe «C» de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Les joueurs du Chabab Belouizdad ont d'emblée affiché leur détermination à s'imposer sur un score large pour éviter toute éventuelle mauvaise surprise dans cette compétition continentale d'autant qu'il y avait peu d'informations sur ce club justement. Prenant le match en mai dès le coup d'envoi de la partie, le CR Belouizdad a raté une très belle occasion par le joueur Karim Aribi. En effet, l'attaquant des Rouge et Blanc a raté son penalty devant le gardien de but de Galaxy (19e).

Mais ce n'était que partie remise, puisque les Algérois ont réussi de nouveau à obtenir un penalty. Et cette fois-ci, c'est Mohamed Islam Bakir qui a été chargé de le titrer.

Et c'est ainsi qu'il a ouvert la marque en transformant magistralement ce coup de pied de réparation (25e). Et justement ce penalty a été provoqué par le défenseur de Jwaneng Galaxy Moagi Sechele, qui a touché la balle de la main dans la surface. Le joueur en question a donc été bien expulsé logiquement à la 23e minute, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pendant le reste de la rencontre, d'ailleurs largement dominée par les Algérois. Par la suite et en maîtrisant parfaitement le jeu avec une très bonne possession de balle, le champion d'Algérie a réussi à corser l'addition grâce à sa nouvelle recrue hivernale Aribi, peu avant la pause (41e). Au retour des vestiaires, les visiteurs sont revenus avec des intentions offensives dans l'espoir de refaire leur retard et donc revenir à la marque. C'est ainsi que de retour des vestiaires, et se trouvant inexplicablement libre de tout marquage, le joueur botswanais Thabang Sesinyi a réussi à réduire la marque de la tête (49e).

La réaction des Bélouizdadis a été instantanée puisque sentant le danger venir, les joueurs de l'entraîneur brésilien Marcos Paquita ont multiplié les assauts, avant de voir leurs efforts récompensés à la 70e minute, grâce à un but de Housseyn Selmi, qui met définitivement les siens à l'abri. Et ce n'est pas fini, puisque le rentrant Kheïreddine Merzougui a donné plus d'ampleur à la victoire du Chabab, en clôturant le festival offensif dans le temps additionnel (90e+1).

À l'issue de cette victoire, le CRB s'empare provisoirement du fauteuil de leader avec 8 points, alors que Jwaneng Galaxy est quasiment éliminé, et reste scotché à la position de lanterne rouge avec 1 point seulement.

À noter que l'autre match du groupe «C» mettait aux prises, hier, au moment où on mettait sous presse, les deux clubs tunisiens: l'ES Sahel et l'ES Tunis, au stade Hammadi Agrebi à Radès.