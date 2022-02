Sur le plan comptable, le point ramené par le Chabab de Belouizdad de son déplacement en Tunisie, face à l'ES Sahel (0-0) est bon à prendre. Au vu de la physionomie de cette rencontre, comptant pour la journée inaugurale de la phase des poules de la Champions League, il faut dire qu'il y avait de la place pour mieux faire pour les Algériens. L'adversaire du jour, au stade olympique de Radès, et même s'il s'agit d'un habitué de la compétition, a montré plusieurs faiblesses que les Belouizdadis auraient pu exploiter. Et ce n'est pas tout, puisque dans les ultimes minutes de la rencontre, Kheïreddine Merzougui, qui venait à peine de faire son entrée, a bénéficié d'un penalty qu'il s'est chargé lui-même d'exécuter... et le rater. «Nous avons bien joué et tenu tête à un adversaire qui n'est pas à présenter, de surcroît chez lui.

C'est un bon point de pris malgré le fait que nous avions cette opportunité de revenir avec les 3 points si nous avions réussi à transformer le penalty obtenu dans les dernières minutes», a indiqué le coach brésilien. Et ce dernier, faut-il le dire, a fait face à des critiques acerbes au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien, Ibrahim Noureddine.

En raison, en grande partie, de ses choix tactiques et la manière avec laquelle il a géré les débats. En effet, les inconditionnels ont critiqué, d'abord, le dispositif tactique mis en place, ainsi que le placement des joueurs sur le rectangle vert. Cela a créé, dit-on, beaucoup d'espaces que les Tunisiens ont occupé leur permettant de porter le danger vers les bois gardés par Ahmed Abdelkader. Fort heureusement l'arrière garde, a été menée par les fougueux Sofiane Bouchar et Chouaïb Keddad dans l'axe et les expérimentés Mokhtar Belkhither et Chemseddine Nessakh sur les côtés. Le maillon faible du Chabab était sa zone médiane, avec Houssem Mrezigue et Larbi Tabti loin du compte. Draoui, qui bataillait seul, ne pouvait rien faire. Tabti a quitté en seconde période, mais Mrezigue, en terrible baisse de forme, a joué l'intégralité de la rencontre. En attaque, avec une prestation tout juste moyenne de Islam Bakir et une autre loin du compte de Khaled Bousseliou, c'est l'attaquant de pointe, Karim Aribi, qui a effectué son baptême du feu, lui qui s'est retrouvé isolé. Il a tenté de bouger et créer des espaces, mais en vain. Entre-temps, Islam Belkhir est resté sur le banc, alors que Hichem Khalfallah est resté... à Alger. Le cas de ce dernier a intrigué plus d'un, d'autant plus qu'il a été l'homme fort de son équipe lors des précédentes sorties. Renseignements pris, il s'est avéré que Paqueta l'avait mis dans la liste des joueurs concernés par ce match avant de l'écarter, sur injonction de la direction, pour des raisons non évoquées.

Le coach s'est plié à la décision de sa direction tout en présentant des excuses à son capé, qui n'a rien compris. Selon des sources, on veut pousser Khalfallah vers la porte de sortie, lui qui serait dans le viseur de la JS Kabylie et de l'ES Sétif.

Autre point qui joue, de plus en plus, en défaveur de Paqueta, celui ayant trait à l'identité des tireurs de penaltys. Vendredi dernier, Merzougui, qui venait à peine de faire son entrée sur le terrain, ne devait pas exécuter la sentence. D'ailleurs, c'est Akram Bouras qui allait se charger de cela, avant que son coéquipier n'intervienne pour lui enlever la balle, devant le silence radio du coach.

Et ce n'est pas la première fois qu'un scénario pareil se produise cette saison, faisant, donc, que ce point doit être tranché définitivement. De retour à Alger, les Belouizdadis doivent tourner cette page et se consacrer à la prochaine sortie. Celle-ci aura lieu le 19 du mois courant à partir de 20h au stade du 5-Juillet face à un adversaire de gros calibre, à savoir l'ES Tunis.

Et c'est ce même adversaire qui avait éliminé le CRB des quarts de finale de la précédente édition de cette compétition. L'heure de la revanche a sonné.