Le second derby maghrébin des quarts de finale de la Champions League africaine, opposant le CR Belouizdad à l'ES Tunis est prévu cet après-midi, plus exactement à partir de 17h au stade du

5-Juillet à Alger. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngombo, assisté de son compatriote Olivier Safari Kabane et du Burkinabè Alexis Seydou Tiama. Avant le coup d'envoi de cette partie, faut-il le signaler, une minute de silence sera observée en hommage à Belaïd Hechaichi, ex-président de section et ex-DAG, décédé, mercredi dernier, à l'âge de 86 ans.

Le représentant algérien dans cette compétition sera opposé, aujourd'hui, à une des équipes favorites en puissance pour la succession du Ahly du Caire, vainqueur de la précédente édition. Il faut aussi remarquer qu'en dépit de quelques absences au sein de l'effectif, et notamment les deux dernières recrues non qualifiées à la compétition africaine, à savoir Kheireddine Merzougui et Hichem Khalfallah, les joueurs du Chabab sont décidés à prendre une option avant le match retour prévu le 22 du mois en cours au stade Hamadi-Aguerbi à Radès, toujours à partir de 17h. Le Chabab, qui est dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur serbe Zoran Manojlovic, et qui reste sur une élimination en 8es de finale de la coupe de la Ligue à domicile face au NC Magra (0-0, 2-4 aux TAB), devra bien se racheter pour éviter un autre faux pas et surtout pour assurer une belle marge sécuritaire avant la seconde manche. Côté effectif, l'attaquant Ahmed Gasmi, blessé, est de retour et la concurrence est rude entre lui et Hamza Belahouel pour l'identité de celui qui jouera en pointe. Aïboud, quant à lui, et en plus d'une contracture à la cuisse, est écarté pour des raisons disciplinaires, au même titre que Larbi Tabti. En revanche, le staff technique pourrait bien compter sur le retour de son défenseur central, Chouaib Keddad, ménagé face au NCM. Et pour bien préparer ce match, Manojlovic a organisé un mini-stage bloqué de deux jours à l'hôtel Holiday Inn pour éloigner les joueurs de toute pression. De plus, les responsables du Chabab ont même sollicité la FAF pour bénéficier des installations du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Ce qui leur a été bien accordé.

Les Rouge et Blanc se sont donc entraînés jusqu'à hier dans cette infrastructure. Le manager général du CRB, Hocine Yahi, a déclaré, entre autres: «C'est une rencontre importante qui nécessite une préparation parfaite. Tout se déroule parfaitement bien dans la mesure où la direction a tout mis en oeuvre pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. De plus, les mem-

bres du staff technique font tout pour préparer au mieux ce derby.» Côté adverse, la délégation de l'ES Tunis a rejoint Alger, jeudi dernier. Elle a eu droit, comme le stipule si bien la réglementation, à une seule séance d'entraînement sur le stade principal, hier, à l'heure du match. Les joueurs et staff du CRB se doivent bien de se méfier de cette équipe tunisienne où évoluent cinq Algériens, à savoir Lyès Chetti, Abdelkader Bedrane, Abderraouf Benguit, Abderrahmane Meziane et Mohamed Amine Tougaï. Ce dernier a retrouvé la compétition dimanche après 3 mois d'absence pour cause de blessure.

Les Sang et Or se déplacent à Alger complètement libérés et auréolés de leur 31e titre de champions de Tunisie, d'où la nécessité pour les coéquipiers d'Amir Sayoud d'aborder ce rendez-vous avec sérieux et détermination, dans l'optique de décrocher un bon résultat, en attendant la seconde manche prévue à Tunis.