Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a donné son accord pour la présence de 14 000 spectateurs, à condition de présenter «un certificat de vaccination» pour le match Algérie-Burkina Faso, mardi prochain, au stade Mustapha Tchaker de Blida, comptant pour la dernière journée du deuxième tour des qualifications à la Coupe du monde 2022. «Dans le cadre de la mise en oeuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, en attendant la mise en place du pass sanitaire, en vue d'accéder à certains espaces publics et à l'effet d'encourager la dynamique de vaccination, les pouvoirs publics ont décidé d'exiger, dans la perspective d'ouvrir les enceintes sportives aux spectateurs, la présentation d'un certificat de vaccination comme condition d'accès à ces infrastructures au moment de l'acquisition du billet, ainsi qu'au moment de l'accès aux stades», indique un communiqué des services du Premier ministre. «C'est ainsi qu'à l'occasion du déroulement du prochain match de l'Equipe nationale et suite à l'accord donné pour permettre à 14000 spectateurs d'assister à cette rencontre, le public intéressé est informé de la mise en oeuvre de cette mesure, qui sera également applicable aux autres manifestations sportives avec des jauges adaptées à la capacité de chaque enceinte sportive», précise la même source.

La Confédération africaine de football (CAF) a donné son accord pour l'entrée aux tribunes de 14000 spectateurs pour le match Algérie-Burkina Faso, prévu mardi 16 novembre 2021 au stade Mustapha Tchaker de Blida (17h), comptant pour la 6e et dernière journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Selon des sources, la vente de ces billets débutera, dimanche prochain, dans les guichets du stade de Blida. Il était convenu, dans un premier temps, de mettre en place le système de la vente électronique des billets, mais cette opération a été finalement annulée pour des soucis organisationnelles. R. S.