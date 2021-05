Autant les joueurs, dirigeants et fans du Mouloudia d'Alger étaient optimistes en début de saison pour un triple objectif, à savoir la coupe, le championnat d'Algérie et la Ligue des Champions d'Afrique, autant ils sont très pessimistes quant à une année du Centenaire fructueuse. Le représentant algérien dans la LDC a été nettement battu par une équipe marocaine qui lui est vraiment supérieure, samedi dernier à Casablanca (1-0) en match retour des quarts de finale de cette prestigieuse compétition. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Walid El-Korti (90' + 2) pour le WAC. Lors du match aller, joué

vendredi 14 mai dernier au stade du 5-Juillet à Alger, le MCA et le WAC s'étaient séparés sur un score de parité (1-1).

Bien que les joueurs du coach Nabil Neghiz aient été gonflés à bloc pour gagner ce match, ils ont été bien dominés par une bonne équipe marocaine, pourtant bien prudente. En première mi-temps, les joueurs du Wydad ont raté plusieurs occasions face au gardien de but du Mouloudia, Ahmed Boutaga, qui a annihilé quelques-unes de ses occasions franches. Côté, mouloudéen, les occasions étaient minimes. Et ce sont finalement les Marocains qui parviennent à marquer par l'intermédiaire d'El Karti. Ounadjem effectue une passe décisive à El Karti qui ne laisse aucune chance au portier algérien. Et ironie du sort, ce but

«assassin» est venu dans le temps additionnel, c'est-à-dire où il n'y a eu plus de possibilité aux Vert et Rouge de revenir à la marque et d'égaliser.

Ainsi prend fin l'aventure du MCA dans cette compétition continentale où les avis divergent quant à cette participation du Doyen dans cette Ligue des Champions. Et ce n'est pas tout, puisque Boutaga risque gros, après s'en être pris à l'arbitre à la fin de la rencontre. Pour l'ex-capitaine des Vert et Rouge, Rafik SaÎfi, qui est contre la fin du match houleuse suite à la bagarre générale déclenchée par Boutaga: «Ce qui est arrivé est désolant, l'arbitre du match a été correct et le WAC mérite sa victoire, dans la mesure où c'était la meilleure équipe sur le terrain.» Pour sa part, le coach Nabil Neghiz pense, par contre que «l'arbitre a tout fait pour énerver mes joueurs et les faire sortir du match». «On doit se servir de ce quart de finale pour monter une équipe solide. Tôt ou tard le Mouloudia gagnera la Ligue des Champions...». Ainsi, après la coupe de la Ligue, le MCA perd la Ligue des Champions et il ne reste plus que le championnat, mais là, il faut reconnaître que les chances des Vert et Rouge de le remporter sont vraiment minimes pour espérer fêter le Centenaire du club durant cet été avec un trophée. Pour le moment, le staff technique du MCA se penche déjà vers la préparation du prochain match du championnat contre le CS Constantine en déplacement au stade Benabdelmalek. Match prévu mercredi prochain pour le compte de la 23e journée du championnat.