La sélection algérienne de football des moins de 17 ans, disputera aujourd'hui,, au stade de Sig, son quart de finale dans un derby maghrébin que l'opposera à nos voisins tunisiens. Les joueurs de la sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17), sont décidés à suivre les pas de leurs compatriotes des U20 qui ont atteint les demi-finales de la Coupe arabe de leur catégorie respective. En effet, les joueurs algériens, bien drivés par le coach Arezki Remmane se sont qualifiés aux quarts de finale de cette compétition régionale après avoir battu les Emirats arabes unis (3 à 0), lors de la 3e et dernière journée de la phase des groupes de l'Arab Cup U17, obtenue avec pratiquement la deuxième équipe. Le coach Remmane a, après avoir assuré la qualification avant terme, décidé de donner la chance aux remplaçants face aux Emirats arabes unis pour montrer ce dont ils sont capables et arracher une éventuelle place de titulaires. Ce qui constitue une véritable concurrence qui est de bon augure pour ces jeunes qui aspirent à poursuivre leur évolution pour atteindre la sélection A. Et pour bien préparer cette confrontation entre voisins maghrébins, le staff technique des Verts a retrouvé les joueurs sur le terrain du Complexe sportif militaire Abdelkader Zitouni à Oran pour une séance d'entraînement en fin d'après-midi de mardi. Le patron technique des U17, Arezki Remmane a, comme à son habitude, expliqué les objectifs de la séance d'entraînement avant de scinder l'effectif en deux groupes: d'un côté, les joueurs qui ont disputé le match de la veille, et de l'autre le reste de l'effectif. Ainsi, les joueurs ayant gagné le match face aux Emirats ont effectué un décrassage sous la coupe du coach, alors que l'assistant Hassan Nougui s'est occupé du reste du groupe. Dans la matinée, les camarades de Badani ont eu droit à une sortie au site de Santa Cruz sur les monts du Murdjadjo, histoire de décompresser et de se détendre juste avant la reprise de l'entraînement et la préparation du match de quart de finale contre la Tunisie prévu, aujourd'hui, au stade Mohamed Bensaïd de Mostaganem. À leur retour à l'hôtel, le sélectionneur national, Remmane, a insisté auprès de ses joueurs pour oublier le 1er tour et rester concentrés sur l'objectif final, à savoir le sacre. En effet, l'Algérie s'est qualifiée en battant les Emirats arabes unis, lundi derier, sur le score de (3-0), lors du troisième et dernier match de la poule «A», composée également du Soudan et de la Palestine. Les buts algériens ont été marqués par Mohamed Abdelmoudjib (12'), Fethi Kessassi (34') et Meslem Anatouf (86'). Il faut bien savoir que pour cette troisième sortie, le sélectionneur national, Arezki Remmane a apporté quelques changements dans son onze rentrant, histoire de faire tourner l'effectif et faire reposer certains éléments. Aujourd'hui, Remmane ne devrait pas trop chambouler son onze rentrant face à la Tunisie pour garder la complémentarité et la bonne organisation dans les trois secteurs. Le sélectionneur national croit en ses joueurs et il le précise bien en indiquant: «Je suis rassuré sur la qualité du groupe avec lequel je travaille. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de jeunes joueurs (17 ans) qui sont en formation. Ils commencent à s'adapter aux situations. C'est une excellente chose qui augure d'un bon avenir pour eux et le football algérien. Et à propos de son adversaire, le coach des Verts déclare: «Nous l'avons jouée au tournoi d'Alger (défaite des Verts). C'est une formation très bien structurée dans tous les compartiments», fait-il constater avant de poursuivre: «C'est un match à élimination directe. On va faire le maximum pour franchir les quarts de finale du tournoi. On va tout mettre en oeuvre pour aller le plus loin possible et pourquoi pas remporter le tournoi. C'est l'objectif du groupe.» Remmane conclut en ces termes: «On prend les matchs un par un avec un seul objectif: gagner. Lorsque les jeunes s'habituent à la victoire, leur confiance s'accroît et plus rien ne sera impossible.» Voilà des propos qui sont de bon augure pour voir notre sélection remporter ce trophée à domicile.