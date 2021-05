C'est aujourd'hui à 17h que la JS Kabylie affronte les Tunisiens du CS Sfax au stade du 1er-Novembre de la ville de Tizi Ouzou dans un match comptant pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les Canaris qui ont déjà fait la moitié du chemin vers la qualification après une belle victoire arrachée lors du match aller (1-0) aborderont cette seconde confrontation avec un esprit libéré de la pression. La rencontre promet du bon spectacle, car les visiteurs ne viennent, eux non plus, pas à Tizi Ouzou pour faire du tourisme, mais surtout pour prendre leur revanche. C'est pourquoi la rencontre de cet après-midi revêt une grande importance. L'enjeu est de taille. Les Algériens devront préserver leur avance, alors que les visiteurs comptent se racheter auprès de leurs supporters très remontés après la défaite concédée sur leur terrain. Ces derniers se jetteront de tout leur poids pour renverser les choses par une victoire. Cette configuration annonce ainsi un match très serré où les Tunisiens vont, sans nul doute, attaquer. Ce qui, cependant, ne devrait pas contraindre les protégés de Denis Lavagne à se défendre. Selon toute vraisemblance, les camarades de Benbot vont attaquer sachant que la meilleure défense c'est l'attaque. D'ailleurs, l'entraîneur, en bon connaisseur du football africain, affirmait dans une déclaration que ses joueurs devront fournir autant d'efforts que la précédence confrontation pour prétendre se qualifier. Il demande, ainsi, aux joueurs de faire preuve de la même volonté et surtout se garder de croire à la victoire et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La rencontre sera très difficile surtout si les gars de la JSK venaient à baisser la garde croyant que la victoire du match aller serait suffisante pour arracher le billet pour les demi-finales. De son côté, le président du club Cherif Mellal a tenu à remettre les pendules à l'heure à quelques heures de la rencontre en recadrant une partie des supporters qui demandent un titre africain. Pour le boss des Jaune et Vert, le titre africain n'est pas un objectif pour cette année, explique-t-il dans l'optique de baisser de quelques crans la pression qui pèse sur ses joueurs. En effet, à mesure que les Canaris avancent en se qualifiant, beaucoup de supporters ont fini par y croire. La finale n'est plus qu'à un tour avec deux manches. Mais, de là à croire fermement à un titre, c'est aller vite en besogne.

Et c'est cette tendance que Mellal a tenu à recadrer. Le plus important, c'est que les joueurs sont très motivés et ne comptent pas tomber dans le panneau. Ils sont prêts à aller au charbon pour confirmer et prouver que leur précédente victoire n'est pas le fruit du hasard. Une victoire à Tizi Ouzou renforcera également la notoriété du club qui pourra évoluer ainsi en demi-finale avec une image d'un vainqueur. Les prochaines escales seront très dures car il ne restera en compétition que les plus coriaces.