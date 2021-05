Après l'annonce officielle par la Fédération algérienne de football (FAF) de la tenue d'un match amical de l'Equipe nationale face à son homologue mauritanienne, le jeudi 3 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30), on évoque la possibilité de jouer un autre match amical contre le Cameroun ou le Sénégal en Autriche. En effet, et aux dernières nouvelles, le sélectionneur des Verts, champions d'Afrique en titre, serait en train d'étudier la possibilité de bien profiter de la fenêtre FIFA du mois de juin prochain pour disputer deux autres matchs amicaux en plus de celui contre la Mauritanie. On parle même des dates du 8 et du 15 juin contre le Cameroun ou le Sénégal ou une autre équipe africaine dans un stade de la banlieue autrichienne de Vienne. Et dans la foulée, on signale par ailleurs que concernant le prochain match amical qui est déjà officiellement annoncé par la FAF via sa page Facebook, la possible absence de certains professionnels dont les matchs avec leurs clubs respectifs se terminent fin mai et qui rejoindront directement le stade des Verts en Autriche, parmi lesquels Riyad Mahrez, qui disputera la finale de la Ligue des Champions en Turquie le 29 mai.

Ces matchs amicaux ont été évoqués à la suite du report des éliminatoires du Mondial-2022 (Zone Afrique) initialement prévues au mois de juin avant d'être reportées à septembre prochain. Ainsi et ce qui est certain, c'est que l'Equipe nationale algérienne ne jouera pas, lors de cette fenêtre FIFA de juin 2021, ses deux matchs face à Djibouti, à domicile, et au Burkina Faso en déplacement. Ce qui a donc poussé l'entraîneur de la sélection algérienne, Djamel Belmadi à demander à qui de droit de commencer à chercher un sparring-partner. La première réponse est venue d'ailleurs officiellement de la FAF, puisqu'il y a entente entre les responsables de la FAF et Belmadi pour disputer un ou deux matchs amicaux durant cette période. «La sélection nationale aura la possibilité de jouer un ou deux autres matchs amicaux à la même période, et dont les détails seront dévoilés ultérieurement», a précisé l'instance fédérale sur sa page officielle Facebook. Ceci pour combler le vide laissé durant cette période par la décision prise par la Commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter de juin à septembre, le début du deuxième tour éliminatoire, en raison de la pandémie de Covid-19. Il est utile de noter que du côté des probables adversaires des Verts, soit du côté camerounais ou sénégalais, aucune confirmation ou infirmation d'un tel match amical entre la sélection algérienne et la sélection nationale de ces deux pays. Mieux encore, même la FAF n'a pas encore réagi à ces dernières annonces. À rappeler que les champions d'Afrique disputeront les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains.

Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Pour rappel, Les deux derniers matchs amicaux de l'Equipe nationale avaient été disputés en octobre 2020.

Le premier s'était déroulé face au Nigeria en Autriche (1-0), alors que le second s'est joué aux Pays-Bas face au Mexique (2-2). Invaincue depuis 24 matchs de suite, l'Algérie, logée dans le groupe A, débutera la campagne éliminatoire de la Coupe du monde 2022 en septembre en recevant d'abord Djibouti, avant de se déplacer pour défier le Burkina Faso.