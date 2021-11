La coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue au Cameroun, l'année prochaine, devrait stimuler l'économie du pays, battue par la pandémie de Covid-19, et fournir des opportunités importantes au Cameroun, a déclaré le Premier ministre du pays, Joseph Dion Ngute.

Le Cameroun a augmenté son budget de l'Etat de 2022 de 5% et le taux de croissance prévu de 4,2% pour l'année prochaine, a indiqué Ngute, soulignant que son pays comptait sur la CAN pour générer les résultats attendus et sur une amélioration de la pandémie de coronavirus et de la vaccination pour atteindre les objectifs. «L'organisation par notre pays de la coupe d'Afrique des nations nous met tous au défi et exige que l'ensemble du corps social collabore étroitement pour garantir la totalité de cette compétition qui pourrait considérablement relancer notre économie», a fait savoir le chef du gouvernement lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel de 2022 du gouvernement aux législateurs au cours d'une session plénière de l'Assemblée nationale dans la capitale, Yaoundé.

Le potentiel touristique du Cameroun sera fortement exposé au monde grâce à la CAN, ce qui augmentera la popularité du pays en tant que destination touristique, selon des responsables qui se sont exprimés après la présentation. La compétition biennale est prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine.