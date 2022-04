Les différentes nations engagées pour le second tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2023 sont désormais fixées. La Confédération africaine de football a annoncé que le tirage au sort aura lieu le 19 avril prochain. Le tirage au sort de la CAN féminine Maroc-2022 aura lieu quelques jours plus tard soit le 25 avril. Enfin, le 28 avril 2022, aura lieu, le tirage du CHAN Algérie-2023. Concernant la CAN de la Côte d'Ivoire, et après la demande de quatre Fédérations souhaitant un report ou une modification du programme afin de leur permettre de mieux peaufiner leurs préparatifs pour la phase finale de la Coupe du monde 2022, qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, la CAF a décidé de revoir les choses. Ainsi, le schéma qui se dessinait au départ, à savoir celui de jouer 4 matchs en juin et 2 matchs en septembre 2022 se voit écarté pour faire place à la proposition de jouer deux journées entre fin mai et mi-juin 2022, deux journées en septembre 2022 et deux journées fin mars 2023. Les éliminatoires se joueront entre 48 équipes, qui seront réparties lors du tirage au sort en 12 groupes, avec 4 équipes dans chaque groupe, et les 1er et 2e de chaque groupe seront qualifiés, portant le nombre d'équipes qualifiées à 24. Pour la phase finale de cette CAN, et alors que plusieurs sources laissent entendre qu'elle pourrait être repoussée, le président de l'instance continentale, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a donné des signes positifs. Pour lui, cette phase finale aura lieu à sa date initiale, puisque la visite que le dirigeant en question a effectué au pays de Didier Drogba, lui a permis de voir de près l'état d'avancement des choses. «Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette compétition. [...] Je suis satisfait des progrès faits, même s'il reste quelques problèmes encore à régler», estimait Motsepe. La CAF semble ainsi confiante sur la capacité des Ivoiriens à libérer l'ensemble des infrastructures à temps et à l'heure, et ce, malgré la rumeur grandissante d'un report de la compétition à 2024.