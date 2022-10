Les dates des principales compétitions nationales et internationales inscrites au programme de la Fédération algérienne de judo pour la saison 2022-2023 sont désormais connues, y compris celle du Championnat national individuel seniors (messieurs et dames), prévu du 29 au 31 décembre 2022, à Alger. Cette compétition, considérée comme la plus importante, sera suivie des Championnats nationaux des autres catégories d'âge, à commencer par celui des cadets (garçons et filles), qui se déroulera du 5 au 7 janvier 2023, à Tizi Ouzou. L'enchaînement se fera avec le Championnat national individuel juniors (garçons et filles), du 26 au 28 janvier 2023, à Boumerdès, puis avec le Championnat national individuel espoirs (messieurs et dames), du 17-18 février 2023, à Mostaganem. Pour ce qui est du Championnat national «Par équipes/mixte», il aura lieu le 20 janvier 2023 à Blida, alors que la coupe d'Algérie toutes catégories (minimes, cadets, juniors et seniors) aura lieu les 14-15 juillet 2023, à Tizi Ouzou. Sur le plan international, la FAJ a annoncé pas moins de trois grands évènements, rien que pour le mois de mars 2023. À commencer par l'Open d'Alger cadets, prévu le 16 dudit mois, et qui sera suivi des Open d'Alger juniors et seniors, prévus respectivement les 17 et 18 du même mois.