Le CA Bordj Bou Arréridj et l'USM Bel-Abbès ont remporté d'importantes victoires dans la course au maintien parmi l'élite, en s'imposant samedi, sur le même score (1-0), respectivement contre l'ASO Chlef et l'US Biskra, en ouverture de la 27e journée, ayant vu l'Olympique de Médéa se hisser à la septième place après sa courte mais précieuse victoire contre l'AS Aïn M'lila (1-0). Les clubs visiteurs avaient tous tenu bon, pendant environ 70 minutes, avant de céder pratiquement en même temps, à commencer par l'ASO Chlef qui a encaissé un but à la 72'. Une réalisation signée Daouadji, qui a permis aux Criquets (avant-derniers) de porter leur capital à 20 points. Soit à six longueurs du RC Relizane, le premier club non relégable. De son côté, l'USM Bel Abbès s'est imposée sur le fil contre l'US Biskra (1-0) grâce à un but de Saïla (79') qui permet au club de la Mekkera de porter son capital à 24 unités, soit à seulement deux longueurs du RCR. L'O Médéa a de son côté signé une difficile victoire à domicile contre l'AS Ain M'lila (1-0), sur un but signé Baâli (78'), et qui a permis à l'équipe locale de réaliser une belle remontée au classement général, désormais 7e avec 41 points. Aïn M'lila, qui avait relativement bien démarré la saison avant de traverser un long passage à vide, glisse à la 11e place, qu'elle partage avec l'US Biskra, avec 31 points.