En la présence des autorités locales, l'association sportive Club Athlétique Bab Ezouar (CABE) a organisé, hier, une course de 10km, a l'occasion de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, et ce, avec la participation de plus de 1000 athlètes. Cette course a été ouverte aux messieurs et dames, dont l'âge minimum est de 18 ans. Pour les messieurs, les participants ont été scindés sur 5 groupes, selon l'âge, alors que pour les dames, les participantes ont pris part, toutes, à la même course. De par les avis unanimes, l'organisation était parfaite, hier, par le CABE, présidé par Mouloud Boulahbib, qui, avec ses collaborateurs, n'a ménagé aucun effort afin de réussir cet événement, «qui en appellera d'autres».