Performant lors de la fin de saison en Ligue 1, Youcef Belaili s’est illustré avec le SB29. Très en vue contre Strasbourg (défaite 0-1) et passeur décisif face à Clermont Foot (victoire 2-0), l’attaquant a réussi son mois de mai au sein de la formation française. Une fin de saison qui lui a valu le titre de meilleur joueur du mois de mai, mais également, celui du meilleur but. Buteur contre Monaco (défaite 2-4), en vue de la 37e journée de Ligue 1, le natif d’Oran a slalomé entre les défenseurs adverses dans la surface de réparation avant d’envoyer une frappe imparable à quelques mètres des filets. Sa réalisation a été choisie « but du mois », en championnat français.