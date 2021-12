La 33e édition de la coupe d'Afrique des nations de football qu'abrite le Cameroun dès le 9 janvier est une belle occasion d'affaires pour les opérations économiques locaux. Grandes entreprises, petites et moyennes entreprises ou commerçants débutants, ils sont nombreux à offrir des articles relatifs à la CAN-2021 en ligne. Compte du contexte sanitaire marqué par le Covid-19, ils n'hésitent pas à saisir l'opportunité de la flexibilité du Web marketing. Pour séduire la clientèle de la CAN, les détenteurs des boutiques en ligne proposent des maillots aux couleurs par exemple des Lions indomptables et autres gadgets de décoration. C'est le cas sans publicité de la page Facebook The Royal Business & services, qui assure une livraison aux frais des clients. Idem pour la page Totalenergies où les familles et fans du football peuvent commander des boissons non alcoolisées. Autre espace marchand sur la Toile sans publicité, le site tchopetyamo qui est aux couleurs des saveurs culinaires locales et africaines. Grâce aux divers canaux, les clients peuvent se rendre sur place ou se faire livrer dans leurs lieux préférés. En plus des points de vente traditionnels, le comité d'organisation de la CAN-2021 a également prévu l'achat des billets d'accès aux stades via des plates-formes dédiées. Selon le responsable de la commission billetterie de COCAN, Eric Binfon, leur activation sera opérationnelle dans les prochains jours. «Nous prenons les mesures nécessaires pour garantir qu'il n'existe pas de marché noir pour les billets», a-t-il précisé.