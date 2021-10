Large vainqueur 4-1, ce jeudi contre l'Uruguay, lors de la 12e journée de qualifications pour le Mondial-2022, le Brésil de Neymar, buteur et double passeur décisif, se rapproche du Qatar, comme l'Argentine, toujours 2e de la poule après sa victoire 1-0, contre le Pérou. Malgré son nul 0-0, à domicile contre l'Equateur, 3e de la poule avec 17 points, la Colombie a grimpé à la 4e place du groupe (16 points), dernière qualificative directement pour le Qatar, reléguant les Uruguayens à la 5e place (16 points), synonyme de barrage. Si les inquiétudes autour de Neymar étaient légitimes après que l'attaquant de la Selaçao a laissé entendre, il y a quelques jours, que la Coupe du monde 2022 serait sa «dernière», dans une interview pour la plate-forme DAZN, le joueur du PSG a rassuré sur le terrain. Buteur dès la 10e minute puis passeur pour Raphinha (58e) et Gabriel Barbosa (83e), Neymar a été l'un des artisans de la victoire brésilienne, face à l'Uruguay de Luis Suarez, buteur du côté de la Celeste. Ce succès, le 10e en 11 rencontres (1 nul) permet au Brésil de se diriger, confortablement, vers une participation au Qatar en 2022 (21 novembre-18 décembre) avec 31 points. Un succès contre la Colombie lors de la 13e journée, permettrait à la Selaçao de décrocher son sésame. La situation est plus inquiétante pour l'Uruguay qui reste sur un nul contre la Colombie (0-0) et 2 défaites de rang contre l'Argentine et le Brésil. Et les coéquipiers d'Edinson Cavani recroiseront l'Argentine le 11 novembre prochain. Les Argentins, de leur côté, poursuivent leur chemin vers le Mondial après leur victoire 1-0 contre le Pérou. Dans une rencontre fermée, Lautaro Martinez a débloqué la situation de la tête avant la pause (41e). Le Pérou a, quant à lui, manqué un penalty. L'Albiceleste, 2e, compte désormais 25 points.