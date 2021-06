À l'occasion de la 4e journée du groupe B de la Copa America, ce jeudi, le Brésil a arraché un succès dans les derniers instants contre la Colombie (2-1) et valide son billet pour le prochain tour. Pourtant, les Colombiens avaient réussi à ouvrir le score sur un but de Dias (10e), mais Firmino (78e) a égalisé de la tête sur un service de Lodi. Et dans les derniers instants, Casemiro (90+10e), également de la tête, a offert la victoire à son pays de la tête sur un corner de Neymar. Cependant, cette réalisation a été entachée d'une polémique car l'arbitre Nestor Pitana a touché involontairement le ballon sur cette action. Malgré les longues protestations de la Colombie, ce but a été validé pour permettre le succès du Brésil.