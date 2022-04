Coup de tonnerre à la Fédération algérienne de football. Dimanche, le rendez-vous était pris pour la coutumière passation de consignes entre le président démissionnaire, Charaf-Eddine Amara, et celui qui assurera l'intérim, Mohamed Maouche en l'occurrence. Cette procédure est rendue obligatoire après la décision prise, jeudi dernier, par Amara de jeter l'éponge. «Je prends acte de ma démission», avait-il indiqué en conférence de presse. Mais voilà que dimanche, et contre toute attente, l'homme a refusé de faire cette passation de consignes, estimant que cela ne pourrait se faire que lorsque l'assemblée générale aura acté sa démission. Quand, comment et pourquoi ce retournement de situation a été pris? La question revenait sur toutes les lèvres, et la réponse nous a été fournie par des sources au fait du dossier. En effet, Amara a voulu se venger, en quelque sorte des autres membres du bureau fédéral, lesquels ont refusé de lui emboîter le pas et présenter leur démission. Pour eux, il est hors de question d'assumer la responsabilité de ce qu'ils n'ont pas fait, au moment où Amara affirme qu'il ne veut pas être présenté comme bouc émissaire. Ceci est la première raison. Selon une source bien informée, la démission de Amara peut être actée par le BF sans passer par l'AG, puisqu'il s'agit d'une démission individuelle, et non une démission collective de son bureau. Même la prochaine AG élective n'élira que le président qui travaillera pour le reste de l'actuel mandat olympique. Quant à la seconde raison, nous dit-on encore, elle réside dans l'ordre du jour inscrit au programme de la réunion du bureau fédéral, programmé le 11 du mois courant au siège de la FAF, sous la présidence de Mohamed Maouche. Quatre points y sont inscrits qui risquent d'enfoncer Amara, le poussant à contre-attaquer et tout stopper. Le 1er point est somme toute logique, puisqu'il s'agissait de désigner un nouveau président de la commission fédérale d'arbitrage, en lieu et place de Amara. Avec la démission de ce dernier, un autre membre du bureau fédéral doit être désigné à sa place, conformément aux statuts de la FAF. Le second point est liée à la gestion financière de l'instance fédérale et surtout le rôle de l'actuelle directrice des finances et de la comptabilité (DFC).

Celle-ci, longtemps contestée par les membres du BF, après avoir appris qu'elle est cosignataire avec Amara dans plusieurs affaires, est considérée comme «sa boîte noire». Lors de ladite réunion, il était question de prendre les mesures qui s'imposent la concernant afin de lever toutes les zones d'ombre. Et parmi les zones d'ombre, se trouve le 3epoint figurant à l'ordre du jour, à savoir la situation contractuelle de plusieurs employés. Enfin, le dernier point est celui ayant trait à la direction technique nationale (DTN).

Les membres réunis devaient avoir entre les mains les dossiers de ceux qui ont postulé pour occuper ce poste après le limogeage de Ameur Chafik, et trancher sur «l'heureux élu».

Cela devait être une mesure, aussi, pour barrer la route à ceux qui voulaient que celui qui occupe ce poste par intérim, Toufik Kourichi en l'occurrence, demeure encore en place avant d'être confirmé. Sachant que le technicien en question a été imposée par une des «forces occultes», qui gèrent la FAF derrière le rideau. En reprenant ses fonctions, Amara ferme la porte à la tenue de cette réunion et plonge la FAF dans le doute, ce qui n'arrange nullement les affaires de son instance en ces temps sensibles. Pis encore, par ces «agissements», Amara voudrait provoquer une intervention de la Fédération internationale de football (FIFA), et la Confédération africaine (CAF), en leur faisant parvenir l'information qu'il n'a pas démissionné, mais qu'il a été poussé vers la porte de sortie.

Le cas échéant, le football national sera menacé plus que jamais par les deux instances si des preuves tangibles seraient entre leurs mains. La FAF est plongée, plus que jamais, dans le doute.