Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football s'était réuni en session ouverte, dimanche et lundi derniers, sous la présidence de Charaf-Eddine Amara, et a examiné et adopté les amendements apportés aux statuts des 3 Ligues. Il s'agit de la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), ainsi que la Ligue inter-régions de football (LIRF). Dans le même cheminement, le Bureau fédéral a fixé les dates des différentes assemblées générales extraordinaires (AGEx), des assemblées générales ordinaires (AGO) ainsi que des assemblées générales électives (AGE). Pour la LIRF, l'AGEx aura lieu le 17 novembre, suivie d'une AGO, le 22 novembre et une AGE le 20 décembre. Pour la LNFA, le 18 novembre est le jour fixé pour l'AGEx, suivie d'une AGO et AGE, respectivement les 23 novembre et 21 décembre prochain. Enfin, pour la LFP, l'AGEx aura lieu le 18 novembre, l'AGO le 24 novembre, avant de terminer par une AGE le 22 décembre. Par ailleurs, et s'agissant de la mise en conformité avec le décret exécutif relatif au non- cumul dont des membres du BF sont concernés, il a été résolu la convocation des AGEx pour l'adoption des bilans pour le samedi 20 novembre et des AGE pour le samedi 23 décembre 2021. Il s'agit des ligues régionales de football (LRF) d'Annaba et de Saïda, ainsi que des ligues de wilaya de football (LWF) d'Alger et de Chlef. Sur un autre volet, les membres du BF ont arrêté les dates relatives à l'organisation de 2 assemblées générales extraordinaires pour la FAF. La 1ère AGEX programmée pour le dimanche 21 novembre concernera le changement du système de compétition. Tandis que la seconde a trait à la mise en conformité des statuts de la FAF avec les exigences de la FIFA et qui aura lieu du 27 au 30 décembre 2021. Le membre du Bureau fédéral et ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN et président de la Fondation éponyme, Mohamed Maouche, est le nouveau vice-président de la FAF, en remplacement de Amar Bahloul. Cette désignation coïncide avec la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale du 1er novembre 1954.