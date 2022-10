La cérémonie de la 50e édition de la finale de la coupe d'Algérie militaire de football, remportée par l'équipe de la 4e Région militaire devant celle du commandement des Forces terrestres aux tirs au but 5 à 4, a été rehaussée par la présence du général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire qui l'a présidée, au complexe régional des sports militaires de Blida (1ère Région militaire). C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

C'est ainsi qu'à l'issue de la cérémonie d'accueil, le général d'armée a rejoint la tribune officielle dudit complexe pour suivre la finale et ce, en présence des ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Communication et de la Culture et des Arts, ainsi que du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des commandants des 1ère et 4e Régions militaires, des chefs de Départements et de directeurs et chefs des Services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire et de quelques invités. Il y a lieu de faire remarquer, au passage, qu'avant le début de cette finale de la coupe d'Algérie, les présents dans le stade ont observé une minute de silence en hommage au défunt Abderrahmane Mehdaoui, l'ancien entraîneur de l'Équipe nationale militaire de football. Abderrahmane Mehdaoui est décédé le 13 septembre dernier, à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie.

Outre le poste de sélectionneur national dans les années 1990, «Dahmane» comme le surnomment ses amis du quartier d'Hussein Dey, a dirigé l'Équipe nationale militaire avec à la clé une consécration aux Jeux mondiaux 2011 de Rio de Janeiro au Brésil, en battant en finale l'Égypte (1-0). Et pour revenir à cette finale de la coupe d'Algérie militaire, il y a lieu de noter que la première mi-temps de la rencontre a connu une égalité des chances entre les deux sélections jusqu'à l'ouverture du score par l'équipe de la 4e Région militaire à la 36e minute, grâce au but inscrit par l'attaquant le sergent-chef Arous Anis. À la mi-temps, le général d'armée a honoré des personnalités du sport national, à l'instar de Mohamed Maouche, membre de la Fondation des anciens joueurs de l'équipe du Front de Libération nationale de football, l'ancien Champion mondial et olympique Noureddine Morceli, décoré récemment en Corée du Sud par le président du Comité international olympique de l'Ordre du mérite international, l'entraîneur de l'Équipe nationale de football Djamel Belmadi, l'entraîneur de l'Équipe nationale de football des joueurs locaux Madjid Bougherra, l'entraîneur de l'Équipe nationale de football des (U17) Arezki Remmane, ainsi que la famille de l'ancien entraîneur de l'Équipe nationale militaire de football, le défunt Abderrahmane Mehdaoui. Le général d'armée a également honoré l'athlète, le caporal chef à la retraite Ali Koulal, invalide blessé dans le cadre de la lutte antiterroriste, à qui il a remis un fauteuil roulant d'athlétisme avec ses access. Par la suite et de retour des vestiaires, les joueurs de la sélection du commandement des Forces terrestres ont multiplié les offensives dans l'espoir d'égaliser.

Et c'est ainsi que leurs efforts ont été couronnés par un but inscrit par le caporal contractuel Azouni Maâmer à la 90'+6 du temps additionnel. Les 90 minutes du temps réglementaire se sont achevées sur le score d'un but partout. Et les deux équipes ont été obligées de procéder à la séance des tirs aux but pour se départager. Celle-ci s'est soldée par la victoire de l'équipe de la 4e RM sur un score de 5 buts à 4, remportant ainsi la coupe militaire d'Algérie de football.

Et comme de tradition, à l'issue de cette finale, le général d'armée a remis les médailles aux deux équipes, avant de décerner la coupe militaire d'Algérie à la sélection de la 4e Région Militaire.