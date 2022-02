Désireux de retrouver son statut de club important en Europe capable de remporter la Ligue des Champions à n'importe quel instant, le FC Barcelone souhaite profiter du prochain mercato estival pour se bâtir un effectif digne des plus grandes écuries européennes. Grâce, ou à cause du Covid-19, le marché a été chamboulé et les transactions de joueurs libres sont désormais monnaies courantes. Des opportunités qu'il faut saisir afin de limiter les dépenses tout en se renforçant de manière conséquente. Avec cet objectif en tête, le Barça rêverait d'enrôler Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United. Selon les informations de la presse espagnole, l'une des priorités identifiées du FC Barcelone est Paul Pogba. Xavi aurait insisté sur la nécessité d'injecter du sang neuf dans son milieu de terrain. Un départ est pressenti pour certain (Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Sergi Roberto...) alors que de belles arrivées sont attendues. Les semaines à venir seront décisives. Le FC Barcelone tente de devancer le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou la Juventus Turin en débutant les négociations. Une première proposition importante en provenance du Barça devrait bientôt arriver sur la table pour Paul Pogba... Ses fulgurances sont un atout sur lequel veut miser Xavi Hernandez.