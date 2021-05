Le Barça ne serait plus dans la course à un transfert de l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, selon les informations de la chaîne TV3. Le président Joan Laporta ferait de la prolongation de la star argentine Lionel Messi, sous contrat jusqu'en juin prochain, une priorité. Dans cette optique, le père du natif de Rosario serait à Barcelone en vue de discussions avec le successeur de Josep Maria Bartomeu. Les Blaugrana auront besoin de liquidités conséquentes pour offrir à «La Pulga» un bail XXL et ne seront pas en capacité de mettre sur la table un chèque à trois chiffres pour le canonnier de 20 ans. À l'image de son directeur sportif Michael Zorc, le BVB n'a de cesse d'afficher son envie de conserver l'ancien footballeur du Red Bull Salzbourg, recruté en janvier 2020 pour un montant de 20 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2024. Si le FC Barcelone ne lorgnerait plus le natif de Leeds, Chelsea ferait partie des courtisans. Depuis le début de la saison 2020-2021, Erling Haaland a marqué 39 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues avec le lauréat de la coupe d'Allemagne, pour 25 réalisations en 27 rencontres de Bundesliga.