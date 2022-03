Le FC Barcelone est de retour! Après cinq clasicos perdus de suite, le Barça a étrillé le Real Madrid 4-0 dimanche pour la 29e journée de Liga au stade Santiago-Bernabéu, et remonte à la 3e place du classement, à égalité avec l'Atletico Madrid (4e, 54 pts). Les Catalans ont pris l'avantage en 1ère période grâce à 2 ballons parfaits servis par Ousmane Dembélé pour les têtes de Pierre-Emerick Aubameyang (29e) et de Ronald Araujo sur corner (38e), puis ont scellé le résultat avec 2 autres buts au retour des vestiaires, signés Ferran Torres (47e) et Aubameyang (53e), pour son doublé. Un succès de prestige qui conforte Xavi dans son opération remontée au classement: le providentiel technicien catalan avait repris l'équipe à la 9e place de Liga en novembre, et a réussi à la hisser sur le podium à 10 journées de la fin. Même si 12 points séparent encore les Blaugranas de la Maison blanche, leader incontestable du championnat, le coup de massue est terrible pour l'équipe d'Ancelotti, qui réussissait jusque-là une saison parfaite depuis son retour sur le banc, l'été dernier.

Les Merengues, qui restaient sur une série de 5 victoires consécutives, ont encaissé leur première défaite en Liga depuis près de 3 mois (le 2 janvier à Getafe, 1-0). À l'inverse, les Catalans, requinqués par leur succès jeudi en Turquie 2-1 et la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa, prolongent leur série d'invincibilité à 12 matchs toutes compétitions confondues. En Liga, ils n'ont plus perdu depuis le 4 décembre (1-0 contre le Betis au Camp Nou). Dominateurs dès l'entame, les Catalans ont pourfendu la défense du Real, qui étrennait son nouveau maillot noir. Ousmane Dembélé, préféré à Adama Traoré sur l'aile droite, a croqué Nacho tout au long de la première période.

Et il a même manqué d'un rien de couronner son très beau match par un but, accroché par Eder Militao et Casemiro dans la surface à la 74e. Courtois a encaissé autant de buts dimanche soir que sur les 10 derniers matchs. Ancelotti a tenté de réagir en faisant entrer dès la 46' Camavinga, pour tenter de rivaliser au milieu de terrain, et Mariano, pour ajouter une option offensive... mais en vain. Huit mois après le départ de Lionel Messi et après cinq clasicos perdus de rang, le Barça a enfin redoré son image au meilleur des moments, pour la 249e édition du match de clubs le plus regardé au monde.

Et Xavi, acclamé par les supporters catalans présents au Bernabéu, dimanche soir, a rééquilibré les comptes face à Ancelotti, après la demi-finale de Supercoupe d'Espagne remportée 3-2 après prolongation par le Real à Ryad en janvier. En fin de match, ces mêmes supporters chantaient pour demander une «manita», un 5e but, tandis que les partisans du Real quittaient les travées du stade avant le coup de sifflet final.