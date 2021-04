La JS Kabylie s'est inclinée, jeudi soir, devant l'ES Sétif, le leader du cham-pionnat, par la petite marge (1-0), ratant ainsi l'occasion de rapprocher du premier carré. La défaite est également mauvaise pour le moral des joueurs qui affrontent dans quelques jours le leader de leur groupe en coupe de la CAF, le club camerounais de Coton Sport de Garoua. Le score n'arrange, en effet, pas les camarades de Hamroun qui s'éloignent ainsi du classement général au championnat et intervient avant une confrontation africaine qui nécessite un mental en acier d'autant plus qu'elle se déroule chez l'adversaire qui n'est pas des moindres. Bon gré, mal gré, les Canaris reprennent le chemin des entraînements pour préparer cette rencontre internationale prévue mercredi prochain, le 21 avril. Selon le coach Lavagne, ces joueurs peuvent faire un bon résultat chez les Camerounais, pour peu que le schéma tactique soit appliqué sur le terrain. Les joueurs qui ont fait un bon parcours jusque-là peuvent en effet continuer sur cette même lancée. Un bon résultat qui peut se réaliser si l'attaque est redynamisée grâce à un bon choix de l'entraîneur parmi la gamme dont il dispose. C'est justement sur ce volet que travaillera Lavagne durant les prochaines séances d'entraînement. Peaufiner un groupe solide capable d'aller au charbon. Lavagne peut bien choisir une belle brochette d'attaquants d'autant plus qu'il a à sa disposition des attaquants recrutés sur le volet pour faire face à la faiblesse de ce compartiment et qui causent d'énormes soucis les deux dernières saisons et celle en cours. En effet, la JSK aurait pu faire mieux sur tous les plans si son attaque était juste un peu plus performante. Les Canaris ont raté beaucoup d'occasions en championnat comme en coupe d'Afrique à cause de la faiblesse de sa ligne de front qui reste molle devant le périmètre des adversaires. Ce manque d'efficacité se traduit alors par un déficit en buts qui fait que les résultats restent mi-figue, mi-raisin depuis quelque temps. Cette incapacité à marquer des buts empêchent ainsi le club kabyle d'améliorer son classement dans les compétitions. On l'a vu rater une occasion en or de rattraper le leader lorsqu'il a eu à mettre à profit des matchs de mise à jour du calendrier à Tizi Ouzou. On l'a vu aussi rater l'occasion de reprendre le fauteuil de leader en coupe d'Afrique en étant tenu en échec par le club marocain du RS Berkane toujours au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. La JSK peut pourtant aligner des attaquants à même de produire l'effet escompté pour peu que Lavagne trouve la formule. Une formule attendue par les supporters qui espèrent voir ce compartiment réagir lors de la rencontre de mercredi prochain, car une défaite face au Coton Sport signifie l'élimination. Mais en attendant, l'espoir reste grand quant à une réaction de ces jeunes joueurs qui, il faut le dire, manquent d'expérience.