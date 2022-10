Une large participation de coureurs, tous âges et grades confondus, représentant les différentes directions et unités militaires, a marqué le cross militaire Challenge du nombre de l'Armée nationale populaire (ANP), organisé jeudi à Ouargla et Tamanrasset. Ce rendez-vous sportif qu'a abrité le complexe sportif de la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, s'est déroulé sur des parcours de 12 à 7 kilomètres, conformes aux catégories d'âge des participants (moins de 28 ans, 28-35 ans et plus de 35 ans), selon les organisateurs. Dans une allocation d'ouverture prononcée au nom du commandant de la 4e RM, le chef d'état-major de la même RM, le général Smaïn Chouabna, a mis en avant la nécessité de la pratique sportive dans le milieu militaire, appelant les athlètes à faire prévaloir l'esprit fair-play. Cette course, à laquelle ont participé 1 350 coureurs, a été dominée par les athlètes de la Gendarmerie nationale. Chez les moins de 28 ans, Houmer Chouaib (4e commandement de la Gendarmerie nationale) a pris la première place, alors que leurs coéquipiers, respectivement, Frigha Mohamed Salah et Bourakoua Yacine (groupement territorial de la Gendarmerie nationale) ont remporté la course, dans les catégories de 28-35 ans et plus 35 ans. À Tamanrasset, de nombreux participants ont pris part également au cross militaire disputé au niveau du parcours de l'Assekrem. Cette manifestation, dont le coup d'envoi a été donné au nom du commandant de la 6e RM, par le chef d'état-major de cette RM, le général Saâdou Moussa, a connu une concurrence intense entre les participants. Il a, à cette occasion, souligné l'importance de ce rendez-vous sportif visant à évaluer les capacités d'endurance ainsi que les aptitudes physiques et psychologiques de l'élément militaire. Le cross militaire «challenge du nombre de l'ANP», a été clôturé par des cérémonies de remise de médailles et de titres d'encouragement aux lauréats.