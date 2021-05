Avec le Real Madrid et la Juventus Turin, le FC Barcelone fait partie des trois clubs irréductibles toujours engagés dans le projet de Super Ligue. De retour à la tête des Blaugrana depuis le mois de mars, le président Joan Laporta a justifié la position du club catalan, visé par une procédure disciplinaire de la part de l'UEFA. «Quand nous sommes arrivés, c'était très avancé. Il y avait 11 clubs et le Barça était important. Nous ne tournerons jamais le dos aux mouvements où se trouvent les grands clubs de football. Avec une réserve importante parce que nous venions d'arriver, nous avons analysé une semaine et donné le oui, mais avec la réserve qu'il fallait passer par le montage. Ce mouvement a progressé, mais la position est très claire: défendre les intérêts du Barça et faire en sorte que le football soit durable. Le football connaît plusieurs problèmes non résolus qui font souffrir les clubs», a d'abord souligné le dirigeant, ce vendredi, en conférence de presse. L'Espagnol laisse tout de même la porte ouverte au dialogue: «Notre position est de dialoguer. Avec l'UEFA, la FIFA, la Fédération, la Ligue. J'ai communiqué avec (Luis) Rubiales, (Javier) Tebas et récemment j'ai parlé avec (Aleksander) Ceferin. Nous sommes dans cette ligne, pour défendre les intérêts du FC Barcelone.»