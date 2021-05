Depuis quelque temps maintenant, la place de Ronald Koeman est menacée. L'avenir du Néerlandais au sein du FC Barcelone est très incertain. De son côté, Joan Laporta serait en train d'explorer quelques pistes pour la succession de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, et le nom de Pep Guardiola est récemment revenu. Cependant, un scénario pourrait faire en sorte que Ronald Koeman poursuive l'aventure avec les Blaugrana, la saison prochaine. Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta aurait pris conscience de la complexité de faire signer Pep Guardiola cet été. Mais le président catalan ne lâcherait pas le dossier pour autant, bien au contraire. Le dirigeant du Barça reporterait juste son intérêt à l'année prochaine. En effet, Joan Laporta voudrait tenter le coup Guardiola, lorsque le technicien n'aura plus qu'un an de contrat avec Manchester City. Dans ce cas, Ronald Koeman pourrait continuer sur le banc du FC Barcelone, la saison prochaine, en attendant l'arrivée de l'entraîneur des Citizens en 2022.