Ousmane Dembélé arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone, en juin prochain. Le Français est donc en position de force pour négocier son avenir: soit prolonger, soit partir libre pour un nouveau défi, alors que le club catalan est sur la pente descendante. De leur côté, les dirigeants blaugrana semblent déterminés à essayer de le convaincre de poursuivre l'aventure. Des discussions ont été entamées entre les deux parties. «La relation est très bonne avec Ousmane. On discute avec son agent», a affirmé le président Joan Laporta au quotidien Sport. «Ousmane veut rester, c'est un joueur qui nous intéresse beaucoup. Dès qu'il pourra jouer, il sera essentiel pour rendre l'équipe meilleure. C'est comme ça que l'entraîneur le voit. S'il est épargné par les blessures, il sera un renfort important pour la saison. Il a un contrat, il a fait ses preuves, on essaie de le prolonger», a-t-il insisté. Mais l'ancien Rennais et son agent Moussa Sissoko ne semblent pas pressés. Selon Mundo Deportivo, le joueur et son représentant jouent la montre. Le club lui aurait proposé un nouveau bail jusqu'en 2025, mais avec une baisse de salaire. Son agent préfèrerait attendre le retour de Dembélé sur les terrains, avant de poursuivre les négociations. Peut-être espère-t-il que ses prestations attiseront l'appétit d'autres clubs.