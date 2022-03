Joan Laporta sort du silence. Le président du FC Barcelone s'est longuement épanché dans les colonnes de Mundo Deportivo et a abordé de nombreux sujets. En premier lieu, la rumeur liant le Barça à Kylian Mbappé. Alors que l'attaquant du Paris Saint-Germain semble se diriger vers le Real Madrid, son nom a été lié au club catalan ces derniers jours. Pour autant, Joan Laporta a tenu à calmer le jeu: «Ici chacun est libre de lancer des messages et des proclamations et on sait déjà que cela fait partie du monde du football, que les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs a expliqué le président du Barça. Mais je ne vais pas entrer, et vous devez me permettre de ne pas le faire, pour parler des joueurs car si je le fais, la seule chose que je peux faire, c'est nuire aux intérêts de notre club. Si nous parlons d'un joueur et que nous avions l'intention de le signer, nous augmenterions le prix. Ni avec ce joueur ni avec d'autres, je ne veux commenter des problèmes, car cela nuirait aux intérêts du club. [...] Je pense que cela fait partie du «show business» du football, je n'ai rien à dire là-dessus.»