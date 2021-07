En quête d'un latéral gauche pour compenser le départ de Mortadha Ben Ouanes, parti au club turc de Kasimpasa, l'Etoile Sportive du Sahel s'est attachée les services de l'international algérien, Youcef Laouafi, en provenance de l'ES Sétif. Le joueur en question a signé un contrat d'une durée de trois saisons avec les étoilés. Il a eu l'accord de son club employeur, entraîné par le Tunisien Nabil El Kouki, pour rejoindre sa nouvelle équipe, à quelques journées de la fin du championnat algérien. Au club tunisien, Laouafi évoluera aux côtés de ses compatriotes Zerdoum, Meziani, Boukhenchouche, Boutemane et Benayada. L'effectif sétifien se vide désormais de ses meilleurs joueurs. Déjà que Housem Eddine Ghacha est allé s'engager en Turquie avec Antalyaspor, et d'autres éléments pourraient en faire de même dans les jours à venir, à l'image de Kendouci et Ammoura. Ces joueurs ne sont plus en odeur de sainteté avec leurs dirigeants, en raison de la non-régularisation de leur situation financière et les promesses jamais tenues. Cette crise s'est répercutée, ensuite, négativement sur le rendement de l'équipe et ses résultats, elle qui a perdu sa place de leader en faveur du CR Belouizdad, détaché de 2 points et avec un match en retard, à disputer, ce vendredi, à domicile face à la JS Kabylie, au stade du 20-Août.