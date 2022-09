L'ambassade du Qatar en Algérie a lancé la campagne de promotion de la Coupe du monde Qatar-2022 (21 novembre - 18 décembre) en organisant une exposition au centre commercial «Garden City», Jeudi, à Chéraga (Alger), en vue de mettre en évidence la disposition de ce pays à accueillir cet important événement sportif mondial. Cette activité comprend une exposition de maquettes représentant les huit stades qui abriteront les matchs de la Coupe du monde, dont le stade «Lussail», récemment achevé, le plus grand en termes de capacité (80 000 spectateurs), où se déroulera le match de la finale le 18 novembre. Une maquette représentant le «Folk Café» populaire reflétant l'authenticité qatarie a été également installée pour faire connaître une partie de la culture arabe authentique et de la culture qatarie unique, selon les organisateurs. L'exposition organisée dans le hall du centre commercial a vu la présence de l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, qui a lui-même donné des explications aux visiteurs sur les significations des designs des stades et du ballon officiel dit «Rihla». Dans une déclaration à l'APS, l'ambassadeur a indiqué que «cette exposition se poursuivra jusqu'au lancement de la Coupe du monde, et ce en l'organisant à la fin de chaque semaine dans des lieux différents à Alger, mais aussi à Oran», affirmant que le Qatar était «pleinement prêt» à accueillir la première Coupe du monde dans le Monde arabe et dans la région du Moyen-Orient. S'agissant de l'interaction des supporters algériens avec l'exposition de la Coupe du monde Qatar-2022, l'ambassadeur du Qatar en Algérie a souligné qu'«il y avait une grande affluence des Algériens qui sont venus se renseigner sur les stades de la Coupe du monde 2022». «L'exposition comprend, d'autres activités en sus de la distribution de quelques cadeaux aux visiteurs.» Selon les responsables de l'ambassade du Qatar en Algérie, les activités de cette exposition se poursuivront dans les prochaines semaines, à Maqam Echahid ensuite à la promenade des «Sablettes» à Alger avant de se rendre à Oran.