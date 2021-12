Cinq jours après le choc Algérie- Egypte, mardi dernier, à froid, laissez-moi vous dire chers amis sportifs, que l'on dit couramment qu'un match peut aller vers un verdict favorable, lorsqu'il y a une somme de p'tits détails qui font la différence. Eh bien, laissez-moi vous dire que le sort du match a eu lieu au moment où les arbitres du VAR, se sont ligués contre notre équipe, en évitant de revenir au début de l'action qui a amené le corner qui a fait qu'un penalty a permis à l'Egypte de revenir au score. Oui, avant que Tewfik ne centre une balle sortie au-delà de la ligne, à 2 mètres du juge de ligne. Ce témoignage ne provient nullement de votre serviteur, mais d'un ponte de l'arbitrage égyptien, qui a eu l'honneur de dénoncer ce coup de poignard dans le dos de Madjid Bougherra, sur une chaîne égyptienne. Laissez-moi vous dire que cela faisait bien longtemps que nous avions vécu une scène de liesse des joueurs d'une équipe venue à Doha, (Qatar) enlever haut la main, le trophée arabe, mais qui venait de ne faire qu'un draw volé grâce à la complicité du VAR! Vivre une scène pareille à la TV, en direct, ne peut qu'être une mauvaise foi évidente des intentions des uns et des autres, et tant pis pour l'éthique sportive et même pour le défunt «Jules Rimet»! Attention, les dirigeants algériens connaissent bien le problème de l'arbitrage en général, c'est pourquoi on devrait pousser nos athlètes à plus de rigueur et d'efforts sur le terrain pour remporter les matchs, haut la main, sans tache aucune! Laissez-moi vous dire que depuis le temps que notre pays fait l'objet d'envies, d'attaques de tous côtés, on aurait dû, et cela, depuis fort longtemps, prendre toutes les dispositions en vue de nous protéger contre les coups d'où qu'ils proviennent! Laissez-moi vous dire qu'au moment où les foules algériennes, entonnaient de vibrants et puissants «Phalastine Echouhada», dans les tribunes, aux côtés de leurs frères égyptiens, des Palestiniens travaillant au Qatar, hurlaient pour le triomphe... d'Oum Edounia. Laissez-moi vous dire que Ghaza est frontalière avec la grande soeur égyptienne, et que «Dzaïr» se situe à 4 000km! Laissez-moi vous dire qu'on ne peut retenir une épouse contre son gré au domicile conjugal! Oui, le football n'est qu'un jeu; oui, le sport est rassembleur; oui, les peuples ne se rapprochent que si leurs dirigeants, et les régimes, le font avant! Mais ces histoires de fraternité, de fausse solidarité et de projets communs, de destin partagé, ne sont finalement que des slogans creux, et tous les refrains positifs laissés par nos ancêtres, sont de véritables testaments pour l'avenir! Laissez-moi vous dire que seul avec le respect de l'Autre que commence la construction d'un édifice fiable, habitable et fréquentable! Or, nous constatons que les pays soi- disant frères, nous ont toujours mal rendu notre solidarité agissante, qui a vu les différents régimes qui se sont succédé depuis la guerre de Libération nationale, être mal payés en retour et les exemples sont légion. Revenons au football pour souligner, avec modération, qu'arracher le trophée arabe n'est pas vital pour nous, mais seulement, nous permet de nous délecter de notre valeur et rendre le peuple, heureux, comme un bébé, qui a retrouvé son jouet préféré! C'est pourquoi, les déclarations des amis ou des «adversaires», ne doivent jamais nous dévier de notre marche à suivre, dans l'édification des liens fraternels qui nous rattachent aux pays, (et non aux peuples) voisins ou lointains! En foot, comme dans tous les sports, un hors- jeu est sifflé et est accepté sans protestation, aucune, car l'arbitre est seul maître à bord. On ne perdra pas de temps à re-évoquer le fameux penalty accordé aux Egyptiens alors que la balle avait franchi, 5 secondes auparavant, la ligne de sortie, avant d'être reprise par Tewfik, qui réussira à transmettre le cuir à ses coéquipiers, et dans la foulée, à tous les joueurs regroupés dans la surface de réparation de M'Bolhi, qui sera obligé de se détendre, mais pas assez pour empêcher l'égalisation! Laissez-moi vous dire que cela faisait bien longtemps que notre pays payait cash, les erreurs d'arbitrage et donc, qu'il fallait passer outre ces c... reprendre vite le jeu, et tenter sa chance en jouant normalement, en vue de marquer sereinement des buts valables et continuer l'aventure de ce marché de dupes, qu'est l'organisation de tels rendez-vous sportifs arabes, des rendez-vous où la mauvaise foi manifeste, rejette toute idée de confrontation, d' équitable confrontation, pas de tricheries et autres manigances de pays contre d'autres, venus honorer leurs engagements moraux! Laissez-moi vous dire que de tels rendez-vous doivent être annulés pour d'autres plus intéressants, avec, en plus du retrait définitif de Tamourth, de la région pour laisser sa place au seul pays qui fait actuellement l'unanimité: l'entité sioniste! Oui, peut être alors que les voisins seraient débarrassés du seul trouble- fête, et seraient donc plus ouverts au vrai sourire, car le «gêneur» se serait retiré, définitivement, de la sphère «arabe», enfin livrée aux chacals de tous les bois et forêts ou de ce qu'il en reste! Laissez-moi vous dire toute l'amertume, et l'envie de dég... qui me prirent à la gorge, en transcrivant ces lignes du désespoir! Je préfère voir dorénavant les matchs de la JS Saoura, de la JS Kabylie, d'Azazga, de Béni Douala, de Bousselghoum (El Bayadh), du MSP Batna, de l'immortel Benarab, de l'AS Aïn M'lila, de l'US Tébessa, de l'US Chaouïa, de l'USM Khenchela, de l'incomparable Kellif Hassan, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Ce rêve fou de ne voir que nos équipes locales, nous empêcheront au moins de ne pas entendre des bêtises, du genre de notre voisin de l'Est, Issam Chawali, nous noyer dans des contre-vérités historiques! Laissez-moi vous dire, enfin, que le «mektoub» a voulu que nous rencontrions, aujourd'hui, le Maroc, pour un match éliminatoire, afin que les gueules se taisent pour nous laisser nous préparer, tranquillement, pour le mois de mars 2022, dans le match barrage des éliminatoires de la Coupe du monde 2022! Et le Maroc, tout comme l'Algérie, rentreront dans le rang des nations des équipes qui joueront leurs chances d'atteindre les finales de la Coupe du monde! Que cessent alors les balivernes, qui font dire n'importe quoi aux fans des «Verts» et des «Lions de l'Atlas»!