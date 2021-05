Ce n'est que dans la soirée du vendredi que la direction du NA Hussein Dey a acté l'arrivée d'un nouvel entraîneur, en lieu et place de Billel Dziri, démis de ses fonctions pour mauvais résultats. Il s'agit de Abdelkader Iaïche, sans club depuis son départ de l'AS Aïn M'lila. Le coach en question s'est entretenu avec le président Bachir Ould Zemirli, et les deux hommes se sont entendus sur tous les détails. L'objectif assigné à Iaïche est celui d'assurer le maintien de l'équipe en Ligue 1, et le concerné a conditionné cela par le fait de mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles de travail. Ould Zemirli a promis de faire son possible afin de satisfaire les exigences du coach et sauver l'équipe, ainsi, du spectre de la relégation.