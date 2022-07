Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) Mohamed Lacette, a dévoilé une liste de 23 joueurs, dont 9 évoluant à l'étranger, en vue de la Coupe arabe de la catégorie, prévue du 20 juillet au 6 août à Abha en Arabie saoudite, rapporte la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Les coéquipiers du gardien de but Oussama Mellala (MC Alger) se sont envolés dimanche pour l'Arabie saoudite.

Les Verts sont arrivés à Abha, hier, après une escale de près de sept heures à Dubai, précise la même source. Ils se sont entraînés d'abord sur le tartan du stade de la ville de Sidi Moussa avant de rejoindre les terrains du CTN et travailler sous la coupe de Zohir Afraoucen, l'adjoint de Lacette, de Mohamed Cherif, le préparateur physique, et Merouane Messaï, entraîneur des gardiens de but. La sélection algérienne des U20 ans, dont elle est le finaliste de la 7e édition disputée en 2021 au Caire (Égypte), entamera la compétition contre le Liban le jeudi 21 juillet à 15h00 (heures algériennes) au stade Émir Sultan (Arabie saoudite), pour le compte de la 1ère journée (groupe C).

Exemptés de la deuxième journée, les Algériens boucleront la phase de poules contre la Libye le mercredi 27 juillet (15h00). Outre l'Algérie et l'Arabie saoudite (pays hôte), 16 autres pays prendront part à ce tournoi. Les 18 pays ont été scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le dimanche 31 juillet. Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août prochain tandis que la finale se jouera le samedi 6 août (19h00).