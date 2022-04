Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a inspecté les différentes unités du complexe olympique de Belgaïd, afin de s'enquérir de l'état de préparation des installations du bassin de la piscine. Lors de cette visite, le wali a félicité les 25 entreprises nationales chargées de l'achèvement des travaux au vu de leur qualité et de leur esthétique. «Le nouveau complexe olympique entrera bientôt en service, en prévision des Jeux méditerranéens prévus pour cet été», a -t-il affirmé. Inspectant le projet de route, reliant le port d'Oran au 5e périphérique et s'étendant sur une distance de 26 km, le chef de l'exécutif annoncera que «la première tranche du projet sera réceptionnée au bout d'un mois». Les travaux de préparation de la route conduisant au rond- point de l'aéroport Ahmed Ben Bella et le rond- point du douar Es Senia durent depuis des années, au cours desquelles les habitants et les institutions proches du site ont souvent souffert le calvaire, les amenant à se plaindre du retard accusé dans les travaux, d'autant plus que le processus en est encore à ses débuts, alors que la date des Jeux méditerranéens approche à grands pas. Un deadline que les citoyens attendent avec impatience même si les institutions en charge du projet tergiversent encore, notamment à proximité de l'axe du rond-point de Es Senia. La propagation de la poussière et la difficulté à traverser ce tronçon et la congestion du trafic, surtout aux heures de pointe, est devenue quotidienne. Une situation à laquelle il est plus qu'impératif de mettre fin. Au chapitre des bonnes nouvelles, la salle omnisports (OMS) d'Arzew rouvrira ses portes, demain, après 3 ans de fermeture au cours desquelles elle a subi d'importants travaux de réhabilitation en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM). D'une capacité d'accueil de 3 000 places, cette salle a vu ses vestiaires et ses gradins mis à jour pour accueillir le tournoi de handball (dames) lors des JM. Dans le même ordre d'idées des préparatifs des Jeux méditerranées et de la saison estivale, plusieurs réserves concernant l'aménagement des plages ont été émises par la commission de wilaya chargée de la préparation de la saison estivale. Il s'agit de la dégradation des voies menant à certaines plages, le manque d'aménagement des parkings et la présence d'embarcations de pêche provoquant la fermeture des voies fréquentées par les estivants, ainsi que la prolifération des constructions illicites dans la localité touristique d'Aïn El Turck. Des réserves devant être levées par les communes côtières pour la réussite de la saison avant la prochaine sortie sur terrain de la commission, prévue du 15 au 19 mai prochain. Sans quoi, aucune décision d'ouverture de plage ne sera accordée. D'autant que la commission a également recommandé l'aménagement et l'adaptation de l'éclairage public, le réaménagement des postes de secours de la Protection civile et la pose de panneaux d'information pour signaler la gratuité des plages conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Pour rappel, la wilaya d'Oran compte 35 plages réparties sur neuf communes s'étendant le long de la façade maritime de 120 km.